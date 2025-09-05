Vídeo: carro em chamas desce desgovernado no sul da Bahia

O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada - Foto: Reprodução | Redes sociais

Um vídeo gravado por câmeras de celulares flagraram o momento em que um carro em chamas, desce desgovernado uma ladeira nas margens BR-101, em Eunápolis. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4.

Veja o vídeo:

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações de sites de notícias locais de Eunápolis, o veículo de modelo Oroch pertence a uma empresa florestal, e no veículo estavam funcionários da instituição que conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido.

O fogo teria começado no painel do veículo e se espalhou rapidamente. O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.