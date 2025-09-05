Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLAGRA

Vídeo: carro em chamas desce desgovernado no sul da Bahia

O fogo teria começado no painel do veículo e se espalhou rapidamente

Redação

Por Redação

05/09/2025 - 7:33 h
O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada
O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada -

Um vídeo gravado por câmeras de celulares flagraram o momento em que um carro em chamas, desce desgovernado uma ladeira nas margens BR-101, em Eunápolis. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira, 4.

Veja o vídeo:

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
View this post on Instagram

A post shared by Bananal Online ®️ (@bananalonline)

De acordo com informações de sites de notícias locais de Eunápolis, o veículo de modelo Oroch pertence a uma empresa florestal, e no veículo estavam funcionários da instituição que conseguiram sair a tempo. Ninguém ficou ferido.

Leia Também:

Homem é preso suspeito de estuprar a filha adolescente no sul da Bahia
Polícias Civil e Militar se unem para combater facções na Federação
Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

O fogo teria começado no painel do veículo e se espalhou rapidamente. O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o incêndio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia carro em chamas eunápolis Incêndio sul da bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada
Play

Polícia intercepta idoso levando maconha e haxixe para facção na Bahia

O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada
Play

Carro colide com motos e deixa vários feridos no Agreste baiano

O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada
Play

Pizza vira senha secreta e salva vítima de violência na Bahia

O carro desceu a ladeira desgovernado até colidir com uma calçada
Play

Cobra de 2 metros é capturada em área residencial na RMS; veja vídeo

x