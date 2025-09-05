Homem é preso suspeito de estuprar a filha adolescente no sul da Bahia

Investigado está custodiado na Delegacia Territorial de Eunápolis - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Um homem, de 35 anos, foi preso por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), acusado estuprar a própria filha adolescente durante visitas na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. A prisão aconteceu na quinta-feira, 4.

A vítima foi até a delegacia para fazer uma denúncia e entregou às autoridades policiais mensagens de teor sexual que foram trocadas entre eles durante meses. Em depoimento, a adolescente informou que o crime não acontecia apenas através da internet, mas durante visitas.

Por determinação da Justiça foram apreendidos celulares que passarão por perícia e ajudarão na elucidação da prática delituosa. O investigado está custodiado na Delegacia Territorial de Eunápolis à disposição da Justiça.