Homem é preso suspeito de estuprar a filha adolescente no sul da Bahia
Pai e filha trocavam mensagens de cunho sexual no ambiente virtual
Por Redação
Um homem, de 35 anos, foi preso por equipes do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam), acusado estuprar a própria filha adolescente durante visitas na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. A prisão aconteceu na quinta-feira, 4.
A vítima foi até a delegacia para fazer uma denúncia e entregou às autoridades policiais mensagens de teor sexual que foram trocadas entre eles durante meses. Em depoimento, a adolescente informou que o crime não acontecia apenas através da internet, mas durante visitas.
Por determinação da Justiça foram apreendidos celulares que passarão por perícia e ajudarão na elucidação da prática delituosa. O investigado está custodiado na Delegacia Territorial de Eunápolis à disposição da Justiça.
