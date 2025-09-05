Menu
HOME > POLÍCIA
OPERAÇÃO SINERGIA

Polícias Civil e Militar se unem para combater facções na Federação

Estão sendo cumpridas ordens judiciais contra o crime organizado na região

Redação

Por Redação

05/09/2025 - 6:22 h | Atualizada em 05/09/2025 - 6:47
Agentes cumprem ordens judiciais no Engenho Velho da Federação
Equipes das Polícias Civil e Militar se uniram na manhã desta sexta-feira, 5, para deflagrar a Operação Sinergia, com objetivo de combater integrantes de facções criminosas envolvidos com tráficos de drogas e armas, homicídios, lavagem de dinheiro e corrupção de menores

As equipes, com unidades ordinárias e especializadas, cumprem ordens judiciais contra o crime organizado no Engenho Velho da Federação.

Descapitalização de facções criminosas

Na quinta-feira, 4, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse que é preciso “descapitalizar para enfraquecer o movimento” das facções criminosas na Bahia. Em sua fala, o governador Jerônimo Rodrigues citou as duas execuções recentes na Bahia. Uma da blogueira Kakay Britto, de 26 anos, morta a tiros na madrugada desta quinta-feira, 4, no bairro do Lobao, em Salvador, e a outra de Eduarda Rodrigues dos Santos, de 22 anos, encontrada decapitada em Eunápolis, na tarde de terça-feira, 2. Em ambos os casos, a hipótese preliminar é de que as mortes estão ligadas à guerra de facções criminosas.

“Cada ato que a gente faz de orçamento, a gente pede, no chamamento à polícia, para ir para cima, para poder encurralar, usar a mão forte do estado. A gente vai vencer. Nós temos tido indicadores melhores, comparativamente aos meses anteriores, ao ano anterior. . Então a gente não vai dar trégua. A ordem é essa. Encurralar 24 horas para que a Bahia possa voltar. Eu torço para que o Brasil inteiro se livre dessa peste, que é o crime organizado", disse o governador.

Denúncias

Agentes de segurança alertam que, quaisquer informações relacionadas à integrantes de facções podem ser enviadas, com total sigilo, através do telefone 181 ou pelo site www.disquedenuncia.ssp.ba.gov.br. O anonimato é garantido por lei.

x