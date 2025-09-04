Policiamento e ações de inteligência crescem em toda a Bahia

Mais 120 viaturas compõem a frota da PM-BA - Foto: Divulgação | GOVBA

A rede de segurança pública da Bahia recebeu um reforço nesta quinta-feira, 4, após o governador Jerônimo Rodrigues entregar mais 120 viaturas novas para o policiamento de Salvador, Lauro de Freitas, Mata de São João e Pojuca. O investimento total chegou a ser de mais de R$ 23 milhões visando dar mais estrutura e agilidade às ações policiais.

A cerimônia aconteceu em Salvador, com a presença do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Antônio Magalhães, além de outros representantes do Estado, comandantes da PM e da Polícia Civil.

“Isso aqui representa um forte planejamento da Secretaria de Segurança Pública. Estamos atuando em diversas frentes - inaugurando sedes da Polícia Militar, como pelotões; entregando delegacias da Polícia Civil, além dos Neams e das Deams. Também estamos investindo em obras de infraestrutura para o Corpo de Bombeiros e, em outras frentes, realizando a compra de armamentos e tecnologias. E hoje, estamos fazendo a entrega de novas viaturas — um investimento que fortalece a segurança pública tanto na capital baiana, quanto no interior do estado”, pontuou o governador durante o evento.

Entre as unidades policiais beneficiadas estão:

Os Batalhões de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO);

Policiamento Escolar (BPEsc);

Operações Policiais Especiais (Bope);

Polícia de Choque (BPChq);

Patrulhamento Tático Móvel (Bpatamo);

Grupamento Aéreo da PM (Graer);

Comando de Policiamento de Missões Especiais (CPME);

Companhias Independentes de Polícia Militar da Barra (11ªCIPM), Ondina (12ªCIPM), Pituba (13ªCIPM/), Itapuã (15ªCIPM), Brotas (26ªCIPM), Iguatemi (35ªCIPM), Boca do Rio e Imbuí (39ªCIPM), Nordeste de Amaralina (40ªCIPM), Federação (41ªCIPM), São Cristóvão (49ªCIPM), Cosme de Farias (58ªCIPM), Lobato (14ªCIPM), Comércio (16ªCIPM), Uruguai (17ªCIPM), Periperi (18ªCIPM), Paripe (19ªCIPM), Barbalho (2ªCIPM), Valéria (31ªCIPM), Liberdade (37ªCIPM), Pirajá (9ªCIPM), Pernambués (1ªCIPM), Tancredo Neves (23ªCIPM), Pau da Lima (47ªCIPM), Sussuarana (48ªCIPM), Sete de Abril (50ªCIPM), CAB (82ªCIPM), Lauro de Freitas (52ªCIPM), Lauro de Freitas/Itinga (81ªCIPM), Mata de São João (53ªCIPM), Pojuca (32ªCIPM);

Batalhões de Polícia Militar do Centro Histórico (18ºBPM) e de Cajazeiras (22ºBPM);

Comando de Policiamento da Região Metropolitana.

Além das viaturas foram entregues também oito veículos para os Centros Integrados de Comunicação do interior (CICOMs), setor responsável pela comunicação das forças de segurança. Os carros serão enviados às cidades de:

Barreiras;

Euclides da Cunha;

Guanambi;

Juazeiro;

Paulo Afonso;

Porto Seguro;

Santa Maria da Vitória;

Teixeira de Freitas.

O secretário da Segurança Pública também destacou a importância da entrega: “esse policiamento ostensivo vem sendo fortalecido — já são mais de mil novas viaturas entregues em 2025. Desde o início da gestão do governador Jerônimo Rodrigues, mais de seis mil viaturas foram entregues, não apenas renovando, mas também ampliando a frota da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros Militar. Tudo isso faz parte de um pacote de investimentos que inclui, também, a chegada de mais de seis mil novos profissionais da segurança pública, além da aquisição de armamentos, equipamentos de perícia, de inteligência e de investigação. Esse conjunto de medidas, somado às ações do Programa Bahia pela Paz, tem reforçado a segurança pública e intensificado o combate às facções e à criminalidade em nosso estado”, afirmou. Com as novas viaturas, a expectativa é de mais rapidez no atendimento de ocorrências e uma presença policial ainda mais efetiva nas comunidades.

O comandante-geral, cel Magalhães, completou, "tem sido constante a entrega de viaturas e renovação da nossa frota feita pelo governador do Estado. Na segunda-feira, entregamos para a região de Paulo Afonso toda. Já entregamos em Feira de Santana, agora em Salvador, 120 viaturas. Melhora condição de trabalho para o nosso policial, mais conforto, maior mobilidade e, por consequência, melhor prestação de serviço. É a modernização da segurança pública que o governador tem feito a cada dia". Em pouco mais de dois anos e oito meses, 6.109 novos carros, motos, embarcações e helicóptero foram entregues pelo Governo do Estado, ampliando as ações ostensivas, de inteligência e de resgate em toda a Bahia.