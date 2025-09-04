Polícia desmonta laboratório clandestino de anabolizantes em Camaçari

Operação representou um prejuízo de R$ 150 mil ao grupo - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um laboratório usado para a produção e distribuição ilegal de anabolizantes foi descoberto e desarticulado pela Polícia Civil da Bahia na manhã desta quinta-feira, 4, em Vilas de Abrantes, distrito de Camaçari. A ação foi conduzida pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e resultou na apreensão de mais de dois mil produtos, entre frascos, comprimidos, ampolas e insumos químicos.

Segundo a investigação, dois homens foram flagrados durante a entrega de parte da mercadoria. Na abordagem inicial, os policiais apreenderam 507 unidades de anabolizantes prontos para comercialização. Após depoimento de um dos suspeitos, os agentes localizaram um imóvel utilizado como ponto de armazenamento e manipulação das substâncias.

No endereço, os investigadores encontraram uma grande variedade de produtos, como Clembuterol, Oxandrolona, Stanozolol, Proviron, Metandrostenolona, Metil Drostenolona e diferentes tipos de testosterona (Cipionato, Enantato e Propionato). Também foram apreendidos insumos e equipamentos utilizados para a manipulação das drogas. O material apreendido foi avaliado em mais de R$ 150 mil.

Prisão e responsabilização

Os dois homens detidos foram encaminhados ao Deic. Um deles foi autuado em flagrante pelo crime de adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais, previsto no artigo 273 do Código Penal, cuja pena varia de 10 a 15 anos de prisão. O outro foi ouvido e responderá ao processo em liberdade. O suspeito preso em flagrante permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Delegado explica operação

O diretor do Deic, delegado Thomas Galdino, explicou que a ação foi resultado de um trabalho de inteligência que identificou a atividade criminosa.

"A Polícia Civil da Bahia, através do Departamento Especializado de Investigações Criminais, efetuou uma ação hoje que resultou na condução de dois indivíduos que mantinham uma fábrica clandestina de anabolizantes em sua residência. Após um trabalho investigativo de inteligência, os policiais lotados na Coordenação de Operações e na Delegacia do Consumidor se deslocaram até o local e confirmaram a existência desse laboratório clandestino de anabolizantes."

De acordo com ele, a apreensão representou um golpe financeiro expressivo contra o grupo.

"Com isso, todo o material apreendido resultou em um prejuízo de cerca de R$ 150.000 para os indivíduos. Esse é o recado que a Polícia Civil quer deixar, pois a produção, a comercialização e a entrega de materiais como esse, sem prescrição médica e sem controle por parte da Vigilância Sanitária, podem causar um enorme dano à saúde pública e à população."

O delegado também ressaltou que a operação tem caráter preventivo e deve se repetir em outros pontos do estado.

"Esse tipo de ação será efetuado com maior frequência, porque a Polícia Civil está atenta a todas as modalidades criminosas, no intuito de repelir, combater e acabar com o crime organizado no estado."

Por fim, Galdino reforçou que os dois suspeitos foram apresentados à unidade policial, onde um deles acabou autuado em flagrante.

"Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais destinados à comercialização e à fabricação de anabolizantes, e os dois indivíduos foram conduzidos até este departamento, sendo um deles autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que possui pena de reclusão de 10 a 15 anos de prisão."