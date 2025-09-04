Pastor e criança são feitos reféns em operação com 8 mortos

Seis criminosos mantinham um pastor e uma criança reféns - Foto: Reprodução | TV Globo

Oito suspeitos morreram em uma operação da Polícia Militar na Vila Aliança, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, 4. A ação tinha como alvo integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), apontados como responsáveis pelo assassinato da jovem Sther Barroso dos Santos, ocorrido no mês passado em Senador Camará.

Seis criminosos mantinham um pastor e uma criança reféns em uma casa da comunidade. Após o cerco da polícia, houve confronto e os suspeitos acabaram mortos, enquanto as vítimas foram libertadas sem ferimentos.

Durante a manhã, o confronto intenso provocou interrupções em trens e ônibus, além do bloqueio de várias vias, como a Avenida de Santa Cruz e a Estrada do Taquaral.

Os traficantes reagiram a tiros, atearam fogo a lixo e usaram veículos como barricadas; até a última atualização, seis ônibus e dois caminhões haviam sido atravessados na rua a mando dos criminosos.

Na Estação Senador Camará da Supervia, passageiros precisaram se jogar no piso dos vagões para se proteger dos disparos, e alunos do GET Mario Fernandes Pinheiros também se abrigaram durante a ação.



Em nota ao g1, a Polícia Civil informou que a ação foi planejada a partir de informações de inteligência que apontavam dois alvos específicos: Bruno da Silva Loureiro, o Coronel, chefe do tráfico na comunidade do Muquiço e suspeito de matar Sther, e José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão da Vila Aliança, apontado como mandante de um ataque a tiros a um helicóptero da Polícia Civil em março, que deixou um copiloto baleado.

Dois suspeitos foram presos tentando usar um ônibus como barricada, e a polícia apreendeu quatro fuzis e diversas pistolas. A operação contou com o apoio da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil (Ssinte), Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar (SSI), Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com helicópteros e blindados auxiliando as equipes.