POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso suspeito de estuprar ex-cunhada de 13 anos na Bahia

Adolescente morava na casa do suspeito em Mutuípe, no interior da Bahia

Redação

Por Redação

04/09/2025 - 12:13 h
Um homem de 31 anos foi preso na quarta-feira, 3, em Mutuípe, no interior da Bahia, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. O crime teria acontecido em julho deste ano, após ele chegar em casa sob efeito de álcool.

De acordo com o delegado Felipe Ghiraldelli, titular da Delegacia Territorial da cidade, a vítima vivia com o suspeito, que era seu ex-cunhado. “Ele era casado com a irmã da adolescente. Como a família não tinha condições financeiras, a irmã assumiu a criação da vítima e todos passaram a morar juntos. Quando o relacionamento terminou, a jovem continuou residindo com o suspeito e a mãe dele”, explicou o delegado ao g1.

A denúncia foi feita pela própria adolescente, que procurou a polícia acompanhada da irmã em agosto. Com base nas investigações, a Vara Criminal da Comarca de Mutuípe expediu o mandado de prisão, cumprido na residência do acusado. Ele permanece detido na unidade policial da cidade e está à disposição da Justiça.

O homem poderá responder por estupro de vulnerável. Após a denúncia, a vítima foi acolhida e atualmente vive com a irmã.

x