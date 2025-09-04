Operação Shamar prende acusados de violência doméstica na Bahia

- Foto: Divulgação | Ascom PCBA

Aconteceu na terça-feira, 2, o Dia D da Operação Shamar deflagrada por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Feira de Santana.

A iniciativa de caráter nacional é voltada ao enfrentamento da violência doméstica, com apoio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) da Polícia Civil da Bahia (PCBA). Durantes as diligências foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

Os mandados foram cumpridos nos bairros Asa Branca e Santo Antônio dos Prazeres, nos distritos de Humildes e Matinha, em Feira de Santana, além do município de Conceição do Jacuípe.

As prisões foram decretadas em razão de tentativas de feminicídio, ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, todos ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.