Jovem é morto a tiros minutos após pagar fiança e sair da delegacia

O crime ocorreu na Avenida Presidente Getúlio Vargas - Foto: Site Bahia Extremo Sul

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros cerca de cinco minutos depois de ser liberado da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, na noite de quarta-feira, 3. A vítima foi identificada como Felipe Alves Santos, que havia acabado de pagar fiança de R$ 5 mil por posse ilegal de arma de fogo.

O crime ocorreu na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em frente ao Hospital Regional. De acordo com a polícia, o carro onde Felipe estava com familiares foi interceptado por outro veículo, de onde desceram pelo menos quatro homens armados. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima tentando fugir, mas sendo alcançada e executada com vários disparos, inclusive na cabeça.

Felipe era investigado por tráfico de drogas e suspeito de envolvimento em homicídios na região do bairro Castelinho. A principal linha de investigação aponta para um possível acerto de contas entre facções rivais. As informações são do site Bahia Extremo Sul.

O crime é investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas, que tenta identificar os autores da execução.