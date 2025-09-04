POLÍCIA
Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto
Influencer morreu na madrugada desta quinta-feira (4), no Lobato
Por Dara Medeiros | Portal MASSA!
Viagens luxuosas, amizade com grandes influenciadores e presença confirmada em paredões de Salvador. Assim era a vida de Kakay D. Britto, figura conhecida nas redes sociais que foi brutalmente assassinada a tiros dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira (4), no Lobato.
Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram e compartilhava a rotina com o público. Entre suas postagens se destacavam vídeos de humor, frases reflexivas e muitas coreografias com as músicas do momento.
Representatividade e amizades nas redes sociais
Kakay D. Britto gostava de explorar a feminilidade, usando tranças de fibra longas, unhas decoradas e extensão de cílios. Em pouco tempo, o público foi totalmente cativado e passou a considerar o seu perfil como um símbolo de representatividade LGBTQIAPN+.
Sua fase de maior reconhecimento foi quando participou da ‘Gincana do Foveiro’, promovida por Cristian Bell. Kakay fazia parte do Grupo das Travas, que reunia gays, travestis e mulheres transsexuais e se consagrou como tricampeão da competição.
A parceria com rostos conhecidos pelos internautas da Bahia eram fortes e todos faziam questão de enviar convites para festas e aniversários, como Africanique, Guituber e Alesson Lima. Os passeios de jet ski com a ex-BBB Aline Patriarca, Renatinha Machado, Rebeca Lima, Hayla Siqueira e Beatriz Stolze aos fins de semana também eram parte da sua agenda.
Kakay no Cruzeiro da Ludmilla
Natural do Subúrbio Ferroviário, Kakay D. Britto ultrapassou as próprias expectativas, conheceu diversos estados do Brasil e até fez duas viagens internacionais para o Chile. Porém, o ponto alto da sua carreira na web foi durante o Cruzeiro da Ludmilla.
O passeio marítimo aconteceu em março do ano passado. Na época, Kakay mostrou todas as suas habilidades para a dança na piscina principal do navio. A cena foi filmada por dezenas de pessoas e fez muito sucesso, se tornando um dos assuntos mais comentados do ‘X’ (antigo Twitter).
Assista:
O triste fim de Kakay D. Britto
De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens armados invadiram a casa de Kakay D. Britto, cometeram o crime e fugiram em seguida. O caso aconteceu na Rua do Amparo, no bairro do Lobato e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
Antes de morrer, Kakay tinha postado vídeos em luto pela morte de um rapaz supostamente envolvido com uma facção criminosa e teria ficado na mira de bandidos por causa disso. O boato não foi confirmado pelas autoridades e ainda não se sabe se os dois crimes estão interligados.
