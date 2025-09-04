Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto

Influencer morreu na madrugada desta quinta-feira (4), no Lobato

Dara Medeiros | Portal MASSA!

Por Dara Medeiros | Portal MASSA!

04/09/2025 - 10:46 h
Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram
Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram -

Viagens luxuosas, amizade com grandes influenciadores e presença confirmada em paredões de Salvador. Assim era a vida de Kakay D. Britto, figura conhecida nas redes sociais que foi brutalmente assassinada a tiros dentro da própria casa, na madrugada desta quinta-feira (4), no Lobato.

Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram e compartilhava a rotina com o público. Entre suas postagens se destacavam vídeos de humor, frases reflexivas e muitas coreografias com as músicas do momento.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Representatividade e amizades nas redes sociais

Imagem ilustrativa da imagem Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto
| Foto: Reprodução | Instagram @kakaydbritto_

Kakay D. Britto gostava de explorar a feminilidade, usando tranças de fibra longas, unhas decoradas e extensão de cílios. Em pouco tempo, o público foi totalmente cativado e passou a considerar o seu perfil como um símbolo de representatividade LGBTQIAPN+.

Sua fase de maior reconhecimento foi quando participou da ‘Gincana do Foveiro’, promovida por Cristian Bell. Kakay fazia parte do Grupo das Travas, que reunia gays, travestis e mulheres transsexuais e se consagrou como tricampeão da competição.

A parceria com rostos conhecidos pelos internautas da Bahia eram fortes e todos faziam questão de enviar convites para festas e aniversários, como Africanique, Guituber e Alesson Lima. Os passeios de jet ski com a ex-BBB Aline Patriarca, Renatinha Machado, Rebeca Lima, Hayla Siqueira e Beatriz Stolze aos fins de semana também eram parte da sua agenda.

Imagem ilustrativa da imagem Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto
| Foto: Reprodução | Instagram @kakaydbritto_

Kakay no Cruzeiro da Ludmilla

Imagem ilustrativa da imagem Viagens, ostentação e amigos famosos: conheça Kakay D. Britto
| Foto: Reprodução | Instagram @kakaydbritto_

Natural do Subúrbio Ferroviário, Kakay D. Britto ultrapassou as próprias expectativas, conheceu diversos estados do Brasil e até fez duas viagens internacionais para o Chile. Porém, o ponto alto da sua carreira na web foi durante o Cruzeiro da Ludmilla.

O passeio marítimo aconteceu em março do ano passado. Na época, Kakay mostrou todas as suas habilidades para a dança na piscina principal do navio. A cena foi filmada por dezenas de pessoas e fez muito sucesso, se tornando um dos assuntos mais comentados do ‘X’ (antigo Twitter).

Assista:

O triste fim de Kakay D. Britto

De acordo com informações da Polícia Civil, dois homens armados invadiram a casa de Kakay D. Britto, cometeram o crime e fugiram em seguida. O caso aconteceu na Rua do Amparo, no bairro do Lobato e está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Antes de morrer, Kakay tinha postado vídeos em luto pela morte de um rapaz supostamente envolvido com uma facção criminosa e teria ficado na mira de bandidos por causa disso. O boato não foi confirmado pelas autoridades e ainda não se sabe se os dois crimes estão interligados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influenciadora Kakay D. Britto ostentação

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram
Play

Vídeo: PM é baleado por traficante e socorrido às pressas em helicóptero

Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram
Play

Vídeo: ferro-velho é interditado por receptar cabos roubados em Salvador

Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram
Play

Aeroporto de Salvador é alvo de operação contra o tráfico de drogas

Kakay acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram
Play

Grupo alvo de operação extorquiu mais de R$ 150 mil via PIX

x