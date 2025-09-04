Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Mortes em Ilhéus: peritos recolhem novo material no local do crime

As vitimas, foram encontradas sem vida no dia 16 de agosto em uma área de mata na Praia dos Milionários

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

04/09/2025 - 14:46 h
Maria Helena, a filha dela, Mariana, e amiga, Alexsandra foram encontradas mortas no sábado, 16 de agosto
Maria Helena, a filha dela, Mariana, e amiga, Alexsandra foram encontradas mortas no sábado, 16 de agosto

Os Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) coletaram novos materiais no local indicado pelo suspeito confesso da morte das três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 03.

Os agentes do DPT recolheram uma sacola com peças de roupas, vasilhas e uma caixinha de som. O material todo será passado por um processo de perícia e confrontado com os DNAs coletados anteriormente.

Quem eram as vítimas?

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, eram amigas e trabalhavam em escolas municipais. Já Marina Bastos da Silva, de 20 anos, era estudante de Engenharia Ambiental e filha de Maria Helena. As três moravam em um condomínio a 200 metros da praia.

Suspeito admitiu o crime

O suspeito Thierry Lima da Silva, disse que agiu sozinho e esfaqueou as três mulheres ao tentar assaltá-las. Ele havia sido detido por tráfico de drogas e, durante a audiência de custódia, admitiu o triplo homicídio.

Além disso, ele confessou ter matado o companheiro após uma briga por ciúmes.

Bahia ilhéus triplo homicídio Triplo homicídio Ilhéus Bahia

