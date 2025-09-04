Mortes em Ilhéus: peritos recolhem novo material no local do crime

Maria Helena, a filha dela, Mariana, e amiga, Alexsandra foram encontradas mortas no sábado, 16 de agosto - Foto: Reprodução Redes Sociais

Os Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) coletaram novos materiais no local indicado pelo suspeito confesso da morte das três mulheres na Praia dos Milionários, em Ilhéus. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 03.

Os agentes do DPT recolheram uma sacola com peças de roupas, vasilhas e uma caixinha de som. O material todo será passado por um processo de perícia e confrontado com os DNAs coletados anteriormente.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem eram as vítimas?

Alexsandra Oliveira Suzart, de 45 anos, e Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41 anos, eram amigas e trabalhavam em escolas municipais. Já Marina Bastos da Silva, de 20 anos, era estudante de Engenharia Ambiental e filha de Maria Helena. As três moravam em um condomínio a 200 metros da praia.

Suspeito admitiu o crime

O suspeito Thierry Lima da Silva, disse que agiu sozinho e esfaqueou as três mulheres ao tentar assaltá-las. Ele havia sido detido por tráfico de drogas e, durante a audiência de custódia, admitiu o triplo homicídio.

Além disso, ele confessou ter matado o companheiro após uma briga por ciúmes.