POLÍCIA
POLÍCIA

Roubos de veículos caem quase 18% na Bahia em 2025

Redução é atribuída a novas tecnologias e ações conjuntas das forças de segurança

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

04/09/2025 - 16:04 h
Roubos de veículos caem 17,7% na Bahia em 2025
Entre janeiro e julho de 2025, a Bahia registrou uma queda de 17,7% nos roubos de veículos, em comparação ao mesmo período de 2024. Foram 1.152 ocorrências a menos, reduzindo o número de casos de 6.539 para 5.385.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o resultado está diretamente ligado às mudanças na estratégia de combate ao crime. O uso do Sistema de Reconhecimento de Placas, aliado à atuação integrada das Polícias Militar e Civil, tem garantido respostas mais rápidas e eficientes.

Redução também nos furtos

Além da queda nos roubos, os furtos de automóveis também apresentaram retração. O total de ocorrências passou de 3.976 para 3.928, uma redução de 1,2%, equivalente a 48 casos a menos no período.

Recuperação de veículos cresce

Somente em 2025, o Sistema de Reconhecimento de Placas ajudou a localizar e recuperar 338 veículos roubados ou furtados — entre carros, motos e caminhões. Desde a sua implementação, em 2019, a tecnologia já contribuiu para a recuperação de mais de mil veículos em todo o estado.

As forças de segurança também avançaram no combate ao crime organizado. Neste ano, operações conjuntas do Batalhão Apolo da PM e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos resultaram na desarticulação de dez desmanches clandestinos.

x