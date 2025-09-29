Homem é preso com 14 carteiras de habilitação internacionais falsas

Suspeito foi encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas - Foto: Divulgação | Polícia Militar

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no domingo, 28, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com 14 carteiras de habilitação falsificadas de outros países após ser abordado em um carro de luxo.

De acordo com a PM, o homem identificado como Otacílio Anunciação dos Santos Neto, foi flagrado por equipes da 52ª Companhia Independente na Avenida Amarílio Thiago dos Santos.

No veículo foram encontrados uma impressora usada na confecção das CNHs e grande quantidade de folhas de papel em branco, que seriam utilizadas em novas produções.

De acordo com a Polícia Civil, suspeito foi atuado em flagrante e encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas, onde passou por exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça. Ele foi atuado pelo crime de falsificação de documento público.