POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso com 14 carteiras de habilitação internacionais falsas

Motorista foi autuado por falsificação de documento público

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 8:26 h | Atualizada em 29/09/2025 - 9:08
Suspeito foi encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas
Suspeito foi encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no domingo, 28, na cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, com 14 carteiras de habilitação falsificadas de outros países após ser abordado em um carro de luxo.

De acordo com a PM, o homem identificado como Otacílio Anunciação dos Santos Neto, foi flagrado por equipes da 52ª Companhia Independente na Avenida Amarílio Thiago dos Santos.

No veículo foram encontrados uma impressora usada na confecção das CNHs e grande quantidade de folhas de papel em branco, que seriam utilizadas em novas produções.

De acordo com a Polícia Civil, suspeito foi atuado em flagrante e encaminhado para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas, onde passou por exames de corpo de delito e segue à disposição da Justiça. Ele foi atuado pelo crime de falsificação de documento público.

Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador vai seguir em liberdade
Pescador desaparecido em Salvador: corpo é encontrado após sumiço no mar
Família é internada após tomar iogurte envenenado em Vitória da Conquista

x