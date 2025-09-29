POLÍCIA
Família é internada após tomar iogurte envenenado em Vitória da Conquista
Polícia encontrou resíduos de substâncias desconhecidas no alimento
Por Victoria Isabel
Um casal e seus dois filhos foram internados no sábado, 27, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após apresentarem sinais de intoxicação por consumo de iogurte. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso está sendo investigado como possível envenenamento.
De acordo com a PC, os iogurtes foram comprados pelo pai, que permanece em estado grave em um hospital local. As crianças também estão internadas, mas fora de risco, enquanto a mãe já recebeu alta.
Peritos que vistoriaram a residência da família encontraram resíduos de substâncias desconhecidas nos iogurtes, que foram encaminhados para análise.
Em nota, a Polícia Civil informou que aguarda os laudos e que a delegacia de Vitória da Conquista segue investigando o caso. As vítimas também serão ouvidas para esclarecer os fatos.
