Família é internada após tomar iogurte envenenado em Vitória da Conquista

Polícia encontrou resíduos de substâncias desconhecidas no alimento

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/09/2025 - 8:16 h
Pai segue internado em estado grave -

Um casal e seus dois filhos foram internados no sábado, 27, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, após apresentarem sinais de intoxicação por consumo de iogurte. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso está sendo investigado como possível envenenamento.

De acordo com a PC, os iogurtes foram comprados pelo pai, que permanece em estado grave em um hospital local. As crianças também estão internadas, mas fora de risco, enquanto a mãe já recebeu alta.

Peritos que vistoriaram a residência da família encontraram resíduos de substâncias desconhecidas nos iogurtes, que foram encaminhados para análise.

Em nota, a Polícia Civil informou que aguarda os laudos e que a delegacia de Vitória da Conquista segue investigando o caso. As vítimas também serão ouvidas para esclarecer os fatos.

