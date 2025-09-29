Ataque a tiros em igreja mórmon deixa quatro mortos e nove feridos

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo" - Foto: FOLHETO / X/Julie J/@MALKOWSKI6APRIL / AFP

Um homem armado matou pelo menos quatro pessoas ao abrir fogo e depois incendiar uma igreja mórmon em Michigan, região norte dos Estados Unidos, um incidente que o presidente Donald Trump descreveu como parte de uma "epidemia de violência".

A polícia do estado de Michigan informou que o atirador primeiro avançou com um veículo contra a igreja, abriu fogo com um fuzil e depois incendiou o templo.

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo". "Isso parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Esta epidemia de violência em nosso país deve cessar imediatamente!", acrescentou.

O suspeito, Thomas Jacob Sanford, de 40 anos, foi morto pelas forças de segurança oito minutos depois de iniciado o ataque, informaram o chefe de polícia da localidade de Grand Blanc, William Renye, em uma entrevista coletiva.

As autoridades reportaram dois mortos após o ataque, mas algumas horas depois encontraram "mais dois corpos" entre os escombros da igreja incendiada. Reyne afirmou que os trabalhos de busca continuam.

O chefe de polícia afirmou que oito pessoas ficaram gravemente feridas, uma delas em estado crítico.

Renye não revelou detalhes sobre o suspeito. Informações da imprensa nos Estados Unidos afirmam que ele era um veterano do Exército e havia crescido na região.

As imagens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, um subúrbio da cidade de Flint, mostram o templo reduzido a cinzas.

As autoridades suspeitam que o suspeito usou um combustível, provavelmente gasolina, e incendiou a igreja deliberadamente. Também encontraram dispositivos explosivos no local, mas não está claro se foram usados para iniciar o incêndio.