Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ataque a tiros em igreja mórmon deixa quatro mortos e nove feridos

Suspeito foi morto oito minutos depois de iniciado o ataque

AFP

Por AFP

29/09/2025 - 7:08 h
O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo"
O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo" -

Um homem armado matou pelo menos quatro pessoas ao abrir fogo e depois incendiar uma igreja mórmon em Michigan, região norte dos Estados Unidos, um incidente que o presidente Donald Trump descreveu como parte de uma "epidemia de violência".

A polícia do estado de Michigan informou que o atirador primeiro avançou com um veículo contra a igreja, abriu fogo com um fuzil e depois incendiou o templo.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo". "Isso parece ser mais um ataque direcionado a cristãos nos Estados Unidos", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. "Esta epidemia de violência em nosso país deve cessar imediatamente!", acrescentou.

Leia Também:

Governo Trump manda recado e fala em 'consertar' o Brasil
Streamer com câncer raro se desespera ao perder dinheiro do tratamento
Ex-ministro é condenado à morte por corrupção milionária

O suspeito, Thomas Jacob Sanford, de 40 anos, foi morto pelas forças de segurança oito minutos depois de iniciado o ataque, informaram o chefe de polícia da localidade de Grand Blanc, William Renye, em uma entrevista coletiva.

As autoridades reportaram dois mortos após o ataque, mas algumas horas depois encontraram "mais dois corpos" entre os escombros da igreja incendiada. Reyne afirmou que os trabalhos de busca continuam.

O chefe de polícia afirmou que oito pessoas ficaram gravemente feridas, uma delas em estado crítico.

Renye não revelou detalhes sobre o suspeito. Informações da imprensa nos Estados Unidos afirmam que ele era um veterano do Exército e havia crescido na região.

As imagens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc, um subúrbio da cidade de Flint, mostram o templo reduzido a cinzas.

As autoridades suspeitam que o suspeito usou um combustível, provavelmente gasolina, e incendiou a igreja deliberadamente. Também encontraram dispositivos explosivos no local, mas não está claro se foram usados para iniciar o incêndio.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ataque a tiros ataque em igreja Donald Trump estados unidos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo"
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo"
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo"
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

O presidente dos Estados Unidos qualificou o tiroteio de "horrendo"
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x