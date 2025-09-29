Vídeo: líder do Comando Vermelho é preso bebendo whisky na praia

Momento em que a polícia faz a abordagem na praia - Foto: Reprodução | Vídeo

Um homem identificado como Edson Xavier de Lima, vulgo Boré, de 43 anos, foi preso no domingo, 28, após ação de policiais do Departamento Geral de Polícia da Capital (DGPC), coordenados pela 1ª DP (Praça Mauá).

Ele é um narcotraficante e líder da facção Comando Vermelho no Mato Grosso. Foi preso na Praia de Piratininga, em Niterói.

Com ao menos oito passagens pelos crimes de tráfico de drogas, receptação, extorsão e organização criminosa, o traficante, nativo de Cuiabá, estava na areia da praia, bebendo whisky, quando foi preso.

Na abordagem ele apresentou documentação falsa para ludibriar as forças de segurança, mas foi desmascarado. Foi cumprido contra ele um mandado de prisão por tráfico, além de ter sido autuado em flagrante por uso de documento falso.

Assista:

Outras ações no Rio de Janeiro

As forças de segurança pública do Rio de Janeiro deflagraram uma operação contra o avanço da facção criminosa Comando Vermelho em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

As equipes cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão nas comunidades da Gardênia Azul e da Cidade de Deus. Até o momento, 12 criminosos foram presos e houve apreensão de um fuzil, pistola e drogas.

As ordens judiciais foram deferidas a partir de robustas provas colhidas em inquérito policial conduzido pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), 32ª DP (Taquara) e 41ª DP (Tanque), em atuação conjunta com o Gaeco.

De acordo com as investigações, os traficantes utilizam violência armada, expulsam de moradores, intimidam sistematicamente a população local e usam drones para monitorar incursões policiais.

Além disso, as células atuantes na Gardênia Azul e Cidade de Deus desempenham papel fundamental na logística de expansão do Comando Vermelho em toda a região.

A ofensiva visa desarticular a rede criminosa, prender suas lideranças, apreender armas, drogas e materiais de comunicação, além de retirar de circulação criminosos responsáveis por homicídios, ataques a agentes de segurança e graves violações à ordem pública.