Funcionário é preso após furtar peças de picanha de mercado

Acusado foi encaminhado para a 76ª DP (Centro) - Foto: Reprodução

Um funcionário de um supermercado localizado na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, foi preso no sábado, 15, por suspeita de furtar carne do estabelecimento. O homem, de 33 anos, teria tentado levar três peças de carne. A Polícia Militar foi acionada e constatou o fato.

De acordo com a PM, colegas de trabalho do suspeito notaram um volume suspeito na roupa do funcionário. No local, após revista, foram encontradas três peças de picanha. A chave da câmara frigorífica do estabelecimento também foi furtada.

O acusado teria confessado e foi encaminhado para a 76ª DP (Centro), Central de Flagrantes da região, onde esta à disposição da Justiça.