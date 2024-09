Carne mais barata e macia que picanha surpreende no churrasco; conheça

Carne também é conhecida como shoulder ou raquete - Foto: Reprodução

A conhecida carne sete da paleta, também chamada de shoulder e raquete, está virando moda nos churrascos pelo Brasil. Os destaques do corte é o baixo valor e a capacidade de ser até mais saborosa que a picanha caso seja preparada corretamente.

O corte fica na parte interna superior da paleta, ao lado do peixinho. O tipo mais comum da peça (shoulder steak), transversal, com a fibra correndo pelo meio, ovalado – daí a semelhança com a raquete de tênis.

Carne de segunda?

No passado, o corte estava em segundo plano por ser considerado "carne de segunda". Mas consumidores mais conscientes perceberam que a raquete é tão macia quanto o filé mignon.

Esta ascensão se deve graças à melhoria do manejo nos cuidados do gado e também à qualidade genética, resultando em animais de alta performance, capazes de produzir carne de qualidade e possibilitando churrascos deliciosos, feitos com as partes dianteiras também.

Muito nutritiva

A carne proveniente do corte sete da paleta é especialmente rica em nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, ferro heme, vitaminas do complexo B, zinco e selênio.

Além disso, ela consegue ser macia com uma baixa quantidade de gordura, diferente da picanha.

Tratando-se de sabor, ela absorve temperos magnificamente bem e, quando cozida corretamente, pode competir em suculência com cortes tradicionalmente mais valorizados.