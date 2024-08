Carne mais macia que picanha ganha força nos churrascos; conheça

Shoulder steak é corte que está ganhando os lares brasileiros - Foto: Reprodução | Freepik

Os brasileiros estão cada vez mais de olho em novos cortes de carnes para churrascos. Uma opção para quem deseja um corte mais macio do que a tradicional picanha é o shoulder steak, ou raquete, como também é conhecido no Brasil.

Leia Mais:

>> Prazeres da carne! Veja as 5 melhores e 5 piores carnes para churrasco

>> Homem tenta aplicar golpe do Pix para fazer churrasco

>> Brasil lança seu 1º aplicativo capaz de avaliar a fertilidade de bovinos

Ele é um corte retirado do miolo da paleta, extraído do dianteiro do animal. O shoulder steak tem sido cada vez mais utilizado nos lares brasileiros e também chamada de picanha dianteira. Ela possui uma textura extrema junto com uma maciez.

De acordo com especialistas, a peça está localizada na anca dianteira do animal, uma parte que não se mexe durante a locomoção, fazendo com que ela fique mais rígida. O kg da carne pode variar entre R$ 59 e R$ 80.

O corte também lembra muito o filé mignon, pois está unido ao osso, e tem formato semelhante a um peixe.

Como preparar a carne mais macia que picanha?

Os interessados em preparar o corte devem, inicialmente, fazer a separação do steak shoulder e da paleta fina. A partir disso, reserve o pedaço e corte-o como medalhões.

A dica dos especialistas é colocar os cortes na churrasqueira, porém sem colocar sal. Depois da carne salada, acrescente o sal grosso. Faça o mesmo do outro lado do pedaço.