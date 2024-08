Prazeres da carne! Veja as 5 melhores e 5 piores carnes para churrasco

Opções de carnes para fazer o melhor churrasco - Foto: Reprodução | Freepik

O churrasco é uma tradição que une amigos e família em torno de uma grelha, mas a qualidade da experiência pode variar dependendo da escolha da carne. Na busca pela melhor experiência de churrasco, é essencial saber escolher os cortes certos de carne e nem todos são ideais para a grelha.

>> Carne mais macia que picanha ganha força nos churrascos; conheça

Para te ajudar a esclarecer essa dúvida, trouxemos abaixo cinco opções de cortes para preparar seu churrasco e cinco opções para evitar.

Melhores cortes:

1. Picanha

Considerada a estrela dos churrascos brasileiros, o corte possui uma generosa capa de gordura, que além de contribuir para o seu sabor, também é responsável por deixar a carne mais suculenta.

2. Contrafilé



O contrafilé é perfeito para quem aprecia uma carne bem malpassada ou "sangrando", como costumamos chamar. Isso porque, mesmo sendo preparado dessa maneira, ele não perde o seu sabor e a maciez característicos.

3. Maminha

Para quem gosta de carnes com bastante gordura, temos a maminha. Esse é um dos pedaços do boi que tem maior concentração de gordura, o que o torna um corte ideal para aproveitar no churrasco.

4. Asinhas de frango



As asinhas de frango estão na lista de melhores carnes para churrasco pela sua versatilidade. Elas podem tanto ser servidas como aperitivo, quanto ser o prato principal para aqueles que não gostam de carne vermelha.

5. Alcatra



O miolo da alcatra, como é conhecido, é uma carne muito saborosa, porém possui menos gordura. Ele leva pouco tempo para ficar pronto, por isso, pode ser a primeira opção de corte para iniciar o churrasco.

Leia mais:

>> Justiça libera R$ 2,7 bi em atrasados do INSS; veja como consultar

>> Garantia por trens do VLT é aprovada pela Alba; saiba detalhes

>> Casal encontrado morto em carro na Federação teria sido alvo do CV

Piores cortes:



1. Filé mignon

Serve para parmegiana, strogonoff, bife e medalhão. Ele é retirado da parte traseira do boi, especificamente da região lombar. É considerado um dos cortes mais nobres e caros de carne devido à sua qualidade.

2. Músculo bovino

Serve para carne cozida, sopa e até moída. Para churrasco ela não se encaixa. Assim, essa peça está na carcaça traseira, dianteira ou outros músculos junto com outros cortes. Na parte dianteira, ele corresponde a 6,10% dela.

3. Patinho

Serve para moída, cubos, tirinhas e até bife. Outro tipo de carne bovina localizada na parte inferior do animal e representa cerca de 7,79% da carcaça.

4. Pescoço bovino (não é o miolo de acém)

Serve para cubo ou moída. Também chamado de acém, é o corte retirado do lombo do boi e está localizado na parte dianteira do animal. Assim, ele representa cerca de 31,92% do total.

5. Lagarto

Serve para rosbife, assado de panela e até recheado no forno. Assim, essa carne é retirada da parte traseira do boi, tem um formato mais arredondado e é um corte que possui fibras longas e duras.