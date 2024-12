Técnico de enfermagem é preso suspeito de dopar e estuprar em caronas

O caso é investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução

Um técnico de enfermagem foi preso, na quarta-feira, 4, suspeito de oferecer carona para dopar e estuprar passageiros em Niterói (RJ). Ele foi deitdo por agentes da Segurança Presente, da Polícia Militar, em um hospital da cidade enquanto trabalhava.

O homem foi identificado como Reginaldo Ferreira Araújo. Um mandado de busca foi cumprido pela polícia, nesta sexta-feira, 6, em duas residências que ele frequentava. Um dos carros onde o técnico de enfermagem cometia os crimes foi apreendido pelas autoridades.

Segundo as investigações da Polícia Civil, Reginaldo cometia os crimes passando de carro em paradas de ônibus, oferecendo carona aleatoriamente e bebida alcoólica com droga para as vítimas. Após a pessoa ficar vulnerável, era abusada sexualmente. Ele é suspeito de ter estuprado dois homens.

Diversos medicamentos, pendrives, dispositivos eletrônicos e uma bebida alcoólica utilizada para dopar as vítimas foram encontrados na casa do suspeito.

As autoridades acreditam que o técnico de enfermagem pode ter cometido os abusos sexuais contra outras vítimas, incluindo mulheres.