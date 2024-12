Evento-teste do Samba de São Lázaro pode não acontecer: “Complicado”

O tradicional Samba de São Lázaro foi suspenso desde o dia 23 de novembro - Foto: Olga Leiria | Ag. A Tarde

A realização do evento-teste do Samba de São Lázaro, que está prevista para acontecer nesta sexta-feira, 6, no bairro da Federação, em Salvador, é incerta, foi o que informou Thiago da Silva, um dos organizadores da festa, em entrevista ao Portal A TARDE nesta sexta-feira, 6.

Leia também:

>> Vai voltar? Samba de São Lázaro fará evento-teste; saiba quando

>> Samba de São Lázaro: abaixo-assinado pede volta do evento

>> Vai terminar? Futuro do Samba de São Lázaro será decidido após reunião

Thiago contou que está aguardando um retorno. “O documento liberou [a realização do evento-teste] até as 22h. Um colega nosso que é da direção foi para reunião agora na Sedur [Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano]. Estamos esperando”, disse.

O tradicional Samba de São Lázaro está suspenso desde o dia 23 de novembro por reclamação de moradores devido ao nível elevado do som. Um ofício com a queixa devido ao barulho foi protocolado pelo vereador Duda Sanches (União Brasil).

O organizador revelou que está na dúvida sobre cancelar ou não a realização do evento-teste. “Está complicado. Na verdade, o vereador fala uma coisa, tem até entrevista na televisão dizendo que vai até a meia-noite, quando a gente vai dar entrada, chega lá e [dizem que é] até 22h. Está fazendo a gente de bobo, praticamente”, desabafou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), através da Central de Licenciamento de Eventos (CLE), afirmou que “concedeu o alvará de autorização para realização do evento em logradouro público, na sexta-feira, 6, das 19h às 22h, de acordo com a legislação vigente”.

Em outra entrevista concedida dias atrás ao Portal, Thiago da Silva disse que, inicialmente, havia sido estabelecido o horário entre 18h e 22h para a realização do evento-teste, mas ainda não tinha uma confirmação.

Entre os novos critérios estão o cuidado com o som alto, proibição de buzinaço e até uma placa foi colocada no local sinalizando a proibição de festa do tipo ‘paredão’. No final do samba, algumas pessoas continuavam no local com caixas de som e carros com paredão, assim a aglomeração e o som alto permaneciam ao longo da madrugada.