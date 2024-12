Elevador Lacerda vai receber show de drones para o Natal neste sábado

Projeção da Flyworks + Coca-Cola - Foto: Divulgação/Flyworks

Neste sábado (07), a Coca-Cola vai promover um show de drones que iluminará o céu de Salvador com uma apresentação em cima do Elevador Lacerda, destacando figuras e mensagens natalinas.

Os drones da Flyworks alcançarão até 140 metros e são da mesma tecnologia usada no tributo ao piloto Ayrton Senna durante a Fórmula 1, em São Paulo. O evento faz parte da iniciativa de Natal da empresa, junto com a passagem das Caravanas Natalinas, alinhadas a campanha “Desperte o Papai Noel que Há em Você”.

A programação inicia com uma missa inaugural e acionamento das luzes, para assim, dar início ao show de drones, seguido pelo desfile das Caravanas de Natal e um show do Pe. Jaciel.

O público poderá acompanhar tudo do pátio entre o Palácio Rio Branco e a Prefeitura de Salvador. Além disso, a Solar Coca-Cola, fabricante da região, preparou uma série de ações especiais para celebrar o Natal em na capital baiana. Dentre as iniciativas está a Casa do Papai Noel, que proporciona experiências imersivas para as famílias e a projeção de imagens natalinas em locais icônicos.

“Ter um show dessa magnitude para Salvador reforça o compromisso da Coca-Cola em espalhar a magia do Natal e unir comunidades em momentos marcantes. Queremos que cada pessoa sinta o impacto desse espetáculo e se conecte com o espírito de solidariedade que impulsiona nossa campanha”, conta Ted Ketterer, Head de Marketing da Coca-Cola Brasil.

“Ficamos emocionados e orgulhosos por proporcionar também esse show de drones em Salvador contribuindo com a construção de memórias felizes e de conexão com o público, que para nós, é o verdadeiro sentido do Natal”, destaca Natasha Castro, gerente de Conexão & Experiências e responsável pelas Caravanas Iluminadas da Solar Coca-Cola.