POLÍCIA
Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia
Caso ocorreu no Povoado Ponto do Maneca, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia
Por Victoria Isabel
Um homem identificado como Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado, 27, no Povoado Ponto do Maneca, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.Segundo a Polícia Civil, a vítima foi retirada de sua própria residência por suspeitos, que o executaram em seguida.
A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que policiais do 28º Batalhão (BPM) foram acionados para ocorrência e encontraram Reginaldo no local já sem vida.
A polícia informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e apurar a motivação do crime.
