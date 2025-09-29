Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia

Polícia Civil da Bahia - Foto: Ascom - PCBA

Um homem identificado como Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado, 27, no Povoado Ponto do Maneca, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.Segundo a Polícia Civil, a vítima foi retirada de sua própria residência por suspeitos, que o executaram em seguida.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que policiais do 28º Batalhão (BPM) foram acionados para ocorrência e encontraram Reginaldo no local já sem vida.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A polícia informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e apurar a motivação do crime.