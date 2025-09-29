Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia

Caso ocorreu no Povoado Ponto do Maneca, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

29/09/2025 - 9:51 h
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia

Um homem identificado como Reginaldo Matos Souza, de 27 anos, foi morto a tiros na manhã de sábado, 27, no Povoado Ponto do Maneca, em Eunápolis, no extremo sul da Bahia.Segundo a Polícia Civil, a vítima foi retirada de sua própria residência por suspeitos, que o executaram em seguida.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que policiais do 28º Batalhão (BPM) foram acionados para ocorrência e encontraram Reginaldo no local já sem vida.

A polícia informou que guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências estão em andamento para identificar os responsáveis e apurar a motivação do crime.

