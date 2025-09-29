Mulher é presa suspeita de matar homem após 'perder a paciência'

O crime aconteceu no dia 19 de junho - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A mulher apontada como responsável por matar um homem de 35 anos com um disparo de arma de fogo durante uma festa junina, foi capturada neste domingo, 28, no município de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. O crime ocorreu em 19 de junho, na cidade de Santa Bárbara,

Identificada como Auristela de Alencar Dutra, de 50 anos, a suspeita foi detida após trabalho de monitoramento realizado pela polícia. Segundo a polícia, ela foi localizada na Avenida Beira Mar, no bairro de Berlinque. Durante a abordagem, os agentes apreenderam dois celulares, um canivete e a quantia de R$ 461 em dinheiro.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Edemir Luchini, os indícios apontam que Auristela teria cometido o crime por um motivo fútil. Segundo ele, ela teria se irritado com o comportamento da vítima, Lecienerson Pinheiro de Jesus, que estaria sob efeito de álcool no momento do ocorrido.

Lecienerson foi atingido por um tiro no pescoço e morreu ainda no local.

Histórico criminal

A suspeita já possui antecedentes criminais. Conforme informações da polícia, Auristela foi presa anteriormente por:

Estelionato, em 1995;

Homicídio, em 2004;

Porte ilegal de arma de fogo, em 2011.

Após a prisão, ela foi conduzida à 24ª Delegacia Territorial (DT) de Vera Cruz, onde passou pelos exames legais e permanece à disposição da Justiça.