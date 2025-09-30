Menu
HOME > BRASIL
ATAQUE

Mulher com HIV fura enfermeira com seringa usada

A jovem de 25 anos estava com o bebê de três meses também com diagnóstico positivo para o vírus

Redação

Por Redação

30/09/2025 - 10:07 h
Caso aconteceu no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte
Caso aconteceu no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte

Uma mulher de 25 anos, diagnosticada com HIV, atacou uma enfermeira de 52 anos com uma seringa potencialmente contaminada após a profissional de saúde coletar sangue do bebê de três meses da jovem, no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 29, quando a mulher tirava sangue da criança com uma seringa. A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que a jovem teria tirado puxado a agulha do braço do bebê e atingido a mão da enfermeira. Exames indicaram que além da mãe, o bebê também teve diagnóstico positivo para HIV.

A mulher negou a agressão. Em depoimento, afirmou ter tirado a seringa do filho e jogado no chão, alegando ter agido de forma impulsiva por achar que a enfermeira estava “machucando o bebê”.

Vereador lamenta morte trágica de assessor em Dom Avelar
Mais de mil aparelhos eletrônicos são apreendidos em operação na Bahia
Cerco ao Comando Vermelho: R$ 125 milhões da facção são bloqueados

A vítima recebeu atendimento imediato e segue acompanhando o tratamento preventivo previsto no protocolo de exposição a material biológico. Já a mãe foi levada à delegacia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o ocorrido e informou que presta assistência à profissional. A direção do hospital afirmou colaborar com as autoridades e repudiar qualquer forma de violência contra trabalhadores da saúde.

