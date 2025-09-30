Mulher com HIV fura enfermeira com seringa usada

Caso aconteceu no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte - Foto: Reprodução

Uma mulher de 25 anos, diagnosticada com HIV, atacou uma enfermeira de 52 anos com uma seringa potencialmente contaminada após a profissional de saúde coletar sangue do bebê de três meses da jovem, no Hospital Infantil João Paulo II, em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 29, quando a mulher tirava sangue da criança com uma seringa. A Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que a jovem teria tirado puxado a agulha do braço do bebê e atingido a mão da enfermeira. Exames indicaram que além da mãe, o bebê também teve diagnóstico positivo para HIV.

A mulher negou a agressão. Em depoimento, afirmou ter tirado a seringa do filho e jogado no chão, alegando ter agido de forma impulsiva por achar que a enfermeira estava “machucando o bebê”.

A vítima recebeu atendimento imediato e segue acompanhando o tratamento preventivo previsto no protocolo de exposição a material biológico. Já a mãe foi levada à delegacia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Em nota, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) lamentou o ocorrido e informou que presta assistência à profissional. A direção do hospital afirmou colaborar com as autoridades e repudiar qualquer forma de violência contra trabalhadores da saúde.