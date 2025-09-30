Cerco ao Comando Vermelho: R$ 125 milhões da facção são bloqueados

Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão - Foto: Divulgação | PCPB

A Operação Asfixia deflagrada pelas polícias Civil da Paraíba, do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), nesta terça-feira, 30, teve como principal objetivo descapitalizar o poderio financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, originária do RJ, no estado da Paraíba.

A investigação é da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/PCPB) e conta com o apoio também da Unintelpol/PCPB, do Grupo de Operações Especiais (GOE/PCPB), do Grupo de Operações com Cães (GOC/PCPB) e a DESARME/PCPB.

Com base nas investigações, já foi bloqueado sequestrado bens de integrantes da facção criminosa em valores que ultrapassam R$ 125 milhões. O principal alvo da operação é o criminoso Flávio de Lima Monteiro, conhecido por “Fatoka”, atual líder da célula do Comando Vermelho na Paraíba.

A investigação revela que, mesmo foragido e escondido em uma comunidade dominada pela facção, Fatoka continua dando ordens para o cometimento de crimes na Paraíba, em especial no município de Cabedelo, onde a célula da facção carioca atua com mais intensidade.

Além de Flávio, outros integrantes da organização criminosa também estão escondidos em comunidades do Rio, para aonde fugiram após diversas operações policiais realizadas pela Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds).

Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Campina Grande, Cabaceiras, Nova Floresta e em comunidades do Rio de Janeiro. Na Paraíba, foram mobilizados 150 policiais, divididos em 30 equipes, sendo 27 da Polícia Civil e três do GAECO.