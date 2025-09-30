Menu
POLÍCIA

Cerco ao Comando Vermelho: R$ 125 milhões da facção são bloqueados

Principal alvo da operação é o líder conhecido por “Fatoka”

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

30/09/2025 - 8:56 h | Atualizada em 30/09/2025 - 10:08
Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão
A Operação Asfixia deflagrada pelas polícias Civil da Paraíba, do Rio de Janeiro e o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), nesta terça-feira, 30, teve como principal objetivo descapitalizar o poderio financeiro da facção criminosa Comando Vermelho, originária do RJ, no estado da Paraíba.

A investigação é da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/PCPB) e conta com o apoio também da Unintelpol/PCPB, do Grupo de Operações Especiais (GOE/PCPB), do Grupo de Operações com Cães (GOC/PCPB) e a DESARME/PCPB.

Com base nas investigações, já foi bloqueado sequestrado bens de integrantes da facção criminosa em valores que ultrapassam R$ 125 milhões. O principal alvo da operação é o criminoso Flávio de Lima Monteiro, conhecido por “Fatoka”, atual líder da célula do Comando Vermelho na Paraíba.

A investigação revela que, mesmo foragido e escondido em uma comunidade dominada pela facção, Fatoka continua dando ordens para o cometimento de crimes na Paraíba, em especial no município de Cabedelo, onde a célula da facção carioca atua com mais intensidade.

Leia Também:

Militar preso por importunação sexual é solto após audiência
Terceira morte por bebida contaminada com metanol é registrada
Entenda o esquema do PCC de Metanol e adulteração de bebidas

Além de Flávio, outros integrantes da organização criminosa também estão escondidos em comunidades do Rio, para aonde fugiram após diversas operações policiais realizadas pela Secretaria da Segurança e da Defesa Social (Sesds).

Estão sendo cumpridos 26 mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Campina Grande, Cabaceiras, Nova Floresta e em comunidades do Rio de Janeiro. Na Paraíba, foram mobilizados 150 policiais, divididos em 30 equipes, sendo 27 da Polícia Civil e três do GAECO.

Tags:

Comando Vermelho Operação Asfixia Paraíba

x