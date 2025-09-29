Menu
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Militar preso por importunação sexual é solto após audiência

Após flagrar homem com o órgão genital para fora e alisando suas pernas, mulher gritou

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

29/09/2025 - 21:19 h
Militar foi preso após mostrar órgão genital para vítima
Militar foi preso após mostrar órgão genital para vítima -

O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) Enio Alcântara Diz, 46 anos, foi liberado no último sábado, 27, após audiência de custódia. Ele havia sido preso em flagrante por importunar sexualmente uma passageira em um ônibus intermunicipal na região da Chapada Diamantina, na madrugada do sábado, 27.

De acordo com informações, o militar teria se sentado ao lado da vítima em um ônibus que saiu de Feira de Santana, cerca de 115 km de Salvador, com destino a Itaberaba. A vítima relatou à TV Bahia que o homem entrou no coletivo na cidade de Ipirá.

Durante o trajeto, próximo ao distrito de Santa Quitéria, a mulher teria acordado e percebido que o tenente-coronel estava exibindo o órgão genital e tocando suas pernas. Assustada, ela pediu ajuda, o que chamou a atenção de um policial militar que também estava no veículo.

Ao chegar em Itaberaba, o policial acionou as autoridades locais. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram enviadas para atender a ocorrência. A Polícia Civil informou que a vítima apresentou uma fotografia que comprova o assédio e que o tenente-coronel compareceu voluntariamente à delegacia, onde foi preso em flagrante.

Após a audiência de custódia, o oficial foi posto em liberdade, mas está afastado das atividades operacionais e cumpre funções administrativas enquanto as investigações continuam. Em nota, o CBMBA ressaltou o compromisso com uma apuração rigorosa do caso e a garantia da disciplina dentro da corporação.

O caso ainda está em investigação, e novas atualizações serão divulgadas conforme o progresso das apurações.

