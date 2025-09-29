Casal é preso suspeito de matar homem em situação de rua na Bahia

Imagem ilustrativa - Foto: Reprodução fotos públicas

Um casal foi detido pela polícia na manhã desta segunda-feira, 29, suspeito de envolvimento no assassinato de um homem em situação de rua, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Miguel Cruz de Oliveira, tinha 39 anos.

De acordo com a Polícia Civil, Miguel vivia em situação de extrema vulnerabilidade social e foi morto por três tiros de pistola calibre .40, poucos dias antes das celebrações de São João.

Suspeitos

Foragidos, os suspeitos — um homem de 55 anos e uma mulher de 51 — foram localizados após investigações que incluíram:

análise de imagens de câmeras de segurança;

rastreamento do veículo usado no crime.

As gravações mostram o casal perseguindo Miguel pelas ruas, até o momento em que o homem estaciona o carro, saca a arma e atira na vítima, que morreu no local.

Durante a busca na residência dos suspeitos, os policiais encontraram uma fotografia em que o homem aparece segurando uma pistola semelhante à usada no homicídio.

Segundo as investigações, a motivação do crime pode estar ligada a uma tentativa de “extermínio” de moradores de rua e usuários de crack da região, que, segundo o casal, estariam envolvidos em pequenos furtos e causando perturbações.

Informações ainda indicam que Miguel teria invadido um imóvel em construção pertencente ao casal dias antes do crime.

Presídio

O casal foi encaminhado ao Presídio Regional de Feira de Santana e está à disposição da Justiça. A audiência de custódia está marcada para a próxima sexta-feira, 3.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.