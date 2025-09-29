Menu
CRIME BRUTAL

Casal é preso suspeito de matar homem em situação de rua na Bahia

Miguel Cruz de Oliveira, tinha 39 anos, vivia em situação de extrema vulnerabilidade social

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

29/09/2025 - 20:25 h
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa -

Um casal foi detido pela polícia na manhã desta segunda-feira, 29, suspeito de envolvimento no assassinato de um homem em situação de rua, no bairro Baraúnas, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Miguel Cruz de Oliveira, tinha 39 anos.

De acordo com a Polícia Civil, Miguel vivia em situação de extrema vulnerabilidade social e foi morto por três tiros de pistola calibre .40, poucos dias antes das celebrações de São João.

Suspeitos

Foragidos, os suspeitos — um homem de 55 anos e uma mulher de 51 — foram localizados após investigações que incluíram:

  • análise de imagens de câmeras de segurança;
  • rastreamento do veículo usado no crime.

As gravações mostram o casal perseguindo Miguel pelas ruas, até o momento em que o homem estaciona o carro, saca a arma e atira na vítima, que morreu no local.

Durante a busca na residência dos suspeitos, os policiais encontraram uma fotografia em que o homem aparece segurando uma pistola semelhante à usada no homicídio.

Segundo as investigações, a motivação do crime pode estar ligada a uma tentativa de “extermínio” de moradores de rua e usuários de crack da região, que, segundo o casal, estariam envolvidos em pequenos furtos e causando perturbações.

Informações ainda indicam que Miguel teria invadido um imóvel em construção pertencente ao casal dias antes do crime.

Presídio

O casal foi encaminhado ao Presídio Regional de Feira de Santana e está à disposição da Justiça. A audiência de custódia está marcada para a próxima sexta-feira, 3.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

