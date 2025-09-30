OPERAÇÃO PUTRIDIUM MALUM
Mais de mil aparelhos eletrônicos são apreendidos em operação na Bahia
Foram encontrados celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets em Salvador e ituberá
Por Victoria Isabel
Mais de mil aparelhos eletrônicos foram apreendidos na segunda-feira, 29, durante a segunda fase da Operação Putridium Malum, conduzida pela Polícia Federal (PF) em Salvador e Ituberá.
Segundo a PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Entre os itens confiscados estão celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets, além de quatro veículos, R$ 57 mil em dinheiro e imóveis.
Leia Também:
Os suspeitos responderão pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes