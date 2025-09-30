Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO PUTRIDIUM MALUM

Mais de mil aparelhos eletrônicos são apreendidos em operação na Bahia

Foram encontrados celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets em Salvador e ituberá

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/09/2025 - 9:18 h
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão -

Mais de mil aparelhos eletrônicos foram apreendidos na segunda-feira, 29, durante a segunda fase da Operação Putridium Malum, conduzida pela Polícia Federal (PF) em Salvador e Ituberá.

Segundo a PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Entre os itens confiscados estão celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets, além de quatro veículos, R$ 57 mil em dinheiro e imóveis.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homem é encontrado sem cabeça no meio da rua no interior da Bahia
Mulher morre após passar mal em academia na Bahia
Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente

Os suspeitos responderão pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ituberá polícia federal Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão
Play

VÍDEO: Soldado do Exército é agredido por PMs em festa de Salvador

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão
Play

Vídeo: suspeito invade casa e faz família refém em Salvador

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão
Play

Violência marca pré-jogo do Ba-Vi em diferentes bairros de Salvador

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão
Play

Adulteração de combustíveis: polícia mira liderança criminosa na Bahia

x