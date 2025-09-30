Mais de mil aparelhos eletrônicos são apreendidos em operação na Bahia

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão - Foto: Polícia Federal

Mais de mil aparelhos eletrônicos foram apreendidos na segunda-feira, 29, durante a segunda fase da Operação Putridium Malum, conduzida pela Polícia Federal (PF) em Salvador e Ituberá.

Segundo a PF, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão. Entre os itens confiscados estão celulares, relógios, fones de ouvido, notebooks, tablets, além de quatro veículos, R$ 57 mil em dinheiro e imóveis.

Os suspeitos responderão pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, além de multa.