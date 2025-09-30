Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Maria Helena Fernandes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma mulher identificada como Maria Helena Fernandes morreu na manhã desta segunda-feira, 29, após passar mal na academia Mega Fitness, em Paulo Afonso, na Bahia. De acordo com o estabelecimento, a mulher não chegou a iniciar os exercícios.

“A Academia Mega Fitness vem por meio desta, informar a todos que o fato ocorrido com a nossa aluna Helena Fernandes, não aconteceu durante o treino e nem após o treino. A mesma passou mal assim que chegou na academia, onde os primeiros socorros foram prestados, e de imediato já foi acionado o serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU)", divulgou a academia por meio de nota.

A empresa também divulgou uma nota de pesar lamentando o ocorrido em suas redes sociais e suspendeu as atividades nesta segunda-feira, com retorno previsto apenas para esta terça-feira, 30.

"Com enorme pesar, lamentamos o falecimento de nossa aluna Helena Fernandes, ocorrido nesta segunda-feira. Nesse momento de dor solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos os nossos sinceros sentimentos", publicou.

Não há informações sobre a causa da morte.