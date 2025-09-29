Menu
HOME > BAHIA
INTERIOR DA BAHIA

Médica é atacada por abelhas durante pedalada no interior da Bahia

Ataques recentes reforçam alerta sobre riscos de contato com enxames em áreas rurais

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 15:39 h | Atualizada em 29/09/2025 - 15:57
Após atendimento, ela recebeu alta ainda no domingo
Após atendimento, ela recebeu alta ainda no domingo

Um treino de ciclismo quase terminou em tragédia para a médica Maria Brandão na manhã de domingo, 28, em Conceição do Coité, interior da Bahia. Alérgica a picadas, ela sofreu uma reação grave após ser atacada por abelhas em uma estrada rural.

A Brigada Águia Resgate informou que recebeu o chamado às 11h35. Quando os socorristas chegaram, Maria estava com dificuldade para respirar. A equipe realizou os primeiros procedimentos no local e, em seguida, encaminhou a vítima para o Hospital Português da cidade.

Natural de Salvador, a médica explicou que já havia enfrentado um quadro semelhante antes e destacou que “uma única picada é suficiente para desencadear a reação”. Após atendimento, ela recebeu alta ainda no domingo e afirmou estar em recuperação.

Leia Também:

Feriado decretado em cidades da Bahia para 30 de setembro
Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia
Mulher tem quase 60% do corpo queimado após ritual religioso na Bahia

Registros recentes

O caso trouxe à tona a preocupação com ataques de abelhas na região. Na quinta-feira (25), em Riachão do Jacuípe, a cerca de 79 km de Feira de Santana, um enxame causou a morte de Paulino Pereira da Silva, de 72 anos, e deixou a sogra dele ferida. Eles pescavam em um riacho próximo a um açude quando foram surpreendidos pelos insetos.

Paulino, natural de Santo Amaro, havia comprado recentemente uma propriedade rural no município, segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses.

Abelhas acidente ataque Bahia ciclista interior

