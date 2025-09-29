Médica é atacada por abelhas durante pedalada no interior da Bahia

Após atendimento, ela recebeu alta ainda no domingo - Foto: Getty Images

Um treino de ciclismo quase terminou em tragédia para a médica Maria Brandão na manhã de domingo, 28, em Conceição do Coité, interior da Bahia. Alérgica a picadas, ela sofreu uma reação grave após ser atacada por abelhas em uma estrada rural.

A Brigada Águia Resgate informou que recebeu o chamado às 11h35. Quando os socorristas chegaram, Maria estava com dificuldade para respirar. A equipe realizou os primeiros procedimentos no local e, em seguida, encaminhou a vítima para o Hospital Português da cidade.

Natural de Salvador, a médica explicou que já havia enfrentado um quadro semelhante antes e destacou que “uma única picada é suficiente para desencadear a reação”. Após atendimento, ela recebeu alta ainda no domingo e afirmou estar em recuperação.

Registros recentes

O caso trouxe à tona a preocupação com ataques de abelhas na região. Na quinta-feira (25), em Riachão do Jacuípe, a cerca de 79 km de Feira de Santana, um enxame causou a morte de Paulino Pereira da Silva, de 72 anos, e deixou a sogra dele ferida. Eles pescavam em um riacho próximo a um açude quando foram surpreendidos pelos insetos.

Paulino, natural de Santo Amaro, havia comprado recentemente uma propriedade rural no município, segundo informações da Brigada Voluntária Anjos Jacuipenses.