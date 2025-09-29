Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Feriado decretado em cidades da Bahia para 30 de setembro

Próximo feriado nacional é celebrado no dia 12 de outubro

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

29/09/2025 - 11:57 h | Atualizada em 29/09/2025 - 12:15
Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995
Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995 -

O calendário brasileiro é recheado de feriados municipais, estaduais e nacionais. Nestas datas serviços como escolas, bancos, universidades são suspensos e retomados no próximo dia útil.

Na Bahia, nesta terça-feira, 30, quatro cidades têm feriados municipais. São elas: Baianopolis, Conceição da Feira, Santa Inês e São Gonçalo dos Campos.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os feriados são estabelecidos pelos Estados por meio da Lei 9.093 de 1995. A mesma lei também concede aos municípios tal competência.

Cidades com feriado em 30 de setembro

  • Baianópolis (BA) - feriado municipal
  • Conceição da Feira (BA) - feriado municipal
  • Santa Inês (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipal
  • São Gonçalo dos Campos (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipals
  • Pinheiros (ES)
  • Santa Helena (MA)
  • Gurinhata (MG)
  • São Gotardo (MG)
  • Viçosa (MG)
  • São Jerônimo da Serra (PR)
  • Governador Dix-Sept Rosado (RN)
  • Mossoró (RN)
  • São Jerônimo (RS)
  • Caxambu do Sul (SC)

Leia Também:

Corpus Christi é feriado? Saiba se feriadão acontecerá na sua cidade
Dia do Comerciário é feriado em Salvador? Saiba como funciona
Feriado confirmado para capitais do Brasil em 15 de agosto; confira locais

Próximos feriados nacionais de 2025

  • 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida
  • 28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público
  • 2 de novembro (domingo) – Finados
  • 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
  • 20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra
  • 24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
  • 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
  • 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

Saiba a diferença entre feriado e ponto facultativo

Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Quem trabalha nessa data tem direito a uma folga ou a receber o valor dobrado equivalente a sua hora trabalhada, conforme a Lei nº 605/49.

Já o ponto facultativo é um dia que o trabalho não é obrigatório, ou seja, o trabalhador está isento de exercer a sua atividade laboral.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Calendário feriado Feriado municipal ponto facultativo serviços

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Feriados são estabelecidos por meio da Lei 9.093 de 1995
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x