Feriado decretado em cidades da Bahia para 30 de setembro

O calendário brasileiro é recheado de feriados municipais, estaduais e nacionais. Nestas datas serviços como escolas, bancos, universidades são suspensos e retomados no próximo dia útil.

Na Bahia, nesta terça-feira, 30, quatro cidades têm feriados municipais. São elas: Baianopolis, Conceição da Feira, Santa Inês e São Gonçalo dos Campos.

Os feriados são estabelecidos pelos Estados por meio da Lei 9.093 de 1995. A mesma lei também concede aos municípios tal competência.

Cidades com feriado em 30 de setembro

Baianópolis (BA) - feriado municipal

Conceição da Feira (BA) - feriado municipal

Santa Inês (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipal

São Gonçalo dos Campos (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipals

Próximos feriados nacionais de 2025

12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida

28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público

2 de novembro (domingo) – Finados

15 de novembro (sábado) – Proclamação da República

20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra

24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro (quinta-feira) – Natal

31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)

Saiba a diferença entre feriado e ponto facultativo

Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Quem trabalha nessa data tem direito a uma folga ou a receber o valor dobrado equivalente a sua hora trabalhada, conforme a Lei nº 605/49.

Já o ponto facultativo é um dia que o trabalho não é obrigatório, ou seja, o trabalhador está isento de exercer a sua atividade laboral.