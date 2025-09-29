BAHIA
Feriado decretado em cidades da Bahia para 30 de setembro
Próximo feriado nacional é celebrado no dia 12 de outubro
Por Bernardo Rego
O calendário brasileiro é recheado de feriados municipais, estaduais e nacionais. Nestas datas serviços como escolas, bancos, universidades são suspensos e retomados no próximo dia útil.
Na Bahia, nesta terça-feira, 30, quatro cidades têm feriados municipais. São elas: Baianopolis, Conceição da Feira, Santa Inês e São Gonçalo dos Campos.
Os feriados são estabelecidos pelos Estados por meio da Lei 9.093 de 1995. A mesma lei também concede aos municípios tal competência.
Cidades com feriado em 30 de setembro
- Baianópolis (BA) - feriado municipal
- Conceição da Feira (BA) - feriado municipal
- Santa Inês (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipal
- São Gonçalo dos Campos (BA) - Dia do Evangélico - feriado municipals
- Pinheiros (ES)
- Santa Helena (MA)
- Gurinhata (MG)
- São Gotardo (MG)
- Viçosa (MG)
- São Jerônimo da Serra (PR)
- Governador Dix-Sept Rosado (RN)
- Mossoró (RN)
- São Jerônimo (RS)
- Caxambu do Sul (SC)
Próximos feriados nacionais de 2025
- 12 de outubro (domingo) – Nossa Senhora Aparecida
- 28 de outubro (terça-feira) – Dia do Servidor Público
- 2 de novembro (domingo) – Finados
- 15 de novembro (sábado) – Proclamação da República
- 20 de novembro (quinta-feira) – Dia de Zumbi e da Consciência Negra
- 24 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)
- 25 de dezembro (quinta-feira) – Natal
- 31 de dezembro (quarta-feira) – Véspera de Ano Novo (ponto facultativo após 14h)
Saiba a diferença entre feriado e ponto facultativo
Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Quem trabalha nessa data tem direito a uma folga ou a receber o valor dobrado equivalente a sua hora trabalhada, conforme a Lei nº 605/49.
Já o ponto facultativo é um dia que o trabalho não é obrigatório, ou seja, o trabalhador está isento de exercer a sua atividade laboral.
