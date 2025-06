Corpus Christi é feriado? Saiba se feriadão acontecerá na sua cidade

Data não é considerada feriado nacional - Foto: Ilustrativa | Freepik

O feriado de Corpus Christi, celebrado em 2025 no dia 19 de junho, será mantido como feriado municipal em 18 capitais brasileiras, conforme o calendário oficial publicado no Diário Oficial da União (DOU). Embora a data conste como ponto facultativo no calendário federal, cabe aos municípios definir se será adotada como feriado local.

Além disso, o governo federal estabeleceu ponto facultativo na sexta-feira seguinte (20 de junho), o que pode ampliar o recesso, dependendo das decisões de estados e municípios.

Capitais onde Corpus Christi é feriado em 2025:

Maceió (AL) Manaus (AM) Salvador (BA) Vitória (ES) Goiânia (GO) Belém (PA) Aracaju (SE) Cuiabá (MT Fortaleza (CE) Campo Grande (MS) Belo Horizonte (MG) Curitiba (PR) Teresina (PI) Natal (RN) Porto Alegre (RS) Boa Vista (RR) São Paulo (SP) Macapá (AP)

Em outras capitais, os dados podem ser considerados ponto facultativo, dependendo da decisão das prefeituras — o que costuma ser divulgado nas semanas que antecedem a celebração.

Feriado prolongado na Bahia

A Bahia terá um feriado prolongado durante o São João. O motivo é a coincidência de datas: Corpus Christi será celebrado em 19 de junho, uma quinta-feira, e o São João em 24 de junho, uma terça-feira. Em muitos municípios baianos, a sexta-feira, 20, será ponto facultativo, assim como a segunda-feira, 23, permitindo um super feriado de até seis dias seguidos.

O que é comemorado no Corpus Christi?

O feriado de Corpus Christi está ligado à Páscoa, que marca a morte e a ressurreição de Cristo, que tem, por sua vez, ligações com a Páscoa judaica (a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida). A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e logo depois do Domingo de Pentecostes e da Festa da Santíssima Trindade.

