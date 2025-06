Polícia encontra mais de 8 toneladas de maconha escondidas em matagal

Droga deve passar por perícia, e a investigação busca identificar os responsáveis pelo transporte e armazenamento do carregamento. - Foto: Divulgação | PF

Em uma ação integrada de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal (PF) e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), unidade especializada da Polícia Militar do Paraná, apreenderam 8,5 toneladas de maconha na zona rural de Altônia, no noroeste do Paraná. A operação foi realizada no sábado, 31, durante patrulhamento de rotina.

Segundo as forças de segurança, os agentes identificaram rastros de pneus em uma área de mata ciliar, o que levantou suspeitas de movimentação criminosa. Após buscas intensas em regiões de difícil acesso, os policiais encontraram vários fardos de maconha, embalados com fitas adesivas, escondidos entre a vegetação.

Todo o entorpecente foi recolhido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, onde foi pesado e totalizou 8.583 quilos de substância análoga à maconha. A droga deve passar por perícia, e a investigação busca identificar os responsáveis pelo transporte e armazenamento do carregamento.