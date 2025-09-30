Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Homem é encontrado sem cabeça no meio da rua no interior da Bahia

Crime teria acontecido no bairro Minas Gerais

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

30/09/2025 - 8:18 h | Atualizada em 30/09/2025 - 10:11
Vítima foi encontrada amarrada pela PM
Vítima foi encontrada amarrada pela PM -

Um homem foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 29, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Márcio Gleudison Batista dos Santos, de 40 anos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 7ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência na Rua Alecrim, bairro Minas Gerais, e ao chegarem ao local encontram um homem decapitado com ferimento caído ao solo e amarrado.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda de acordo com a PM, uma unidade do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para proceder a remoção e perícia no local. As investigações para esclarecer a autoria e motivação do crime ficarão a cargo da Polícia Civil.

Em nota, a Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio de homem, sem identificação formal, que teve o corpo localizado decapitado e com disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (29), no bairro de Minas Gerais.

Leia Também:

Homem é executado após ser retirado de casa à força na Bahia
Presídio de Eunápolis: 1º foragido é recapturado nove meses após fuga
Mulher é presa acusada de golpes com cartões de crédito de clientes
Tribunal do crime: veja teor da carta deixada ao lado de jovem decapitada

Ainda de acordo com a Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas pela unidade para apurar a autoria e motivação do crime.

De acordo com o portal Verdinho Itabuna, o crime teria acontecido por conta de uma briga entre facções criminosas rivais que atuam na região e a execução teria sido filmada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eunápolis homem HOMICÍDIO

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vítima foi encontrada amarrada pela PM
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Vítima foi encontrada amarrada pela PM
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Vítima foi encontrada amarrada pela PM
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Vítima foi encontrada amarrada pela PM
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x