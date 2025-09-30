Homem é encontrado sem cabeça no meio da rua no interior da Bahia

Vítima foi encontrada amarrada pela PM - Foto: Reprodução

Um homem foi encontrado morto na noite de segunda-feira, 29, na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia. A vítima foi identificada como Márcio Gleudison Batista dos Santos, de 40 anos.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição da 7ªCIPM foi acionada para verificar uma ocorrência na Rua Alecrim, bairro Minas Gerais, e ao chegarem ao local encontram um homem decapitado com ferimento caído ao solo e amarrado.

Ainda de acordo com a PM, uma unidade do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para proceder a remoção e perícia no local. As investigações para esclarecer a autoria e motivação do crime ficarão a cargo da Polícia Civil.

Em nota, a Civil informou que a 1ª Delegacia Territorial (DT/Eunápolis) instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do homicídio de homem, sem identificação formal, que teve o corpo localizado decapitado e com disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (29), no bairro de Minas Gerais.

Ainda de acordo com a Civil, guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências investigativas são realizadas pela unidade para apurar a autoria e motivação do crime.

De acordo com o portal Verdinho Itabuna, o crime teria acontecido por conta de uma briga entre facções criminosas rivais que atuam na região e a execução teria sido filmada.