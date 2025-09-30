Menu
Vereador lamenta morte trágica de assessor em Dom Avelar

Jonas Santos Machado, conhecido como “Biringa”, foi morto a tiros nesta segunda

Flávia Requião

Por Flávia Requião

30/09/2025 - 9:26 h
Circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais
Circunstâncias ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais

O vereador Anderson Ninho (PDT) lamentou, na madrugada desta terça-feira, 30, a morte do seu assessor Jonas Santos Machado, de 44 anos, ocorrida na noite de segunda, 29, no bairro Dom Avelar, em Salvador.

Em homenagem publicada nas redes sociais, o edil afirmou: "Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida. A dor é grande, mas maior ainda é a gratidão a Deus pelos momentos que compartilhamos, pelas risadas, pelas conversas e pelo apoio em todas as horas. Sua lembrança estará sempre viva em mim. Descanse em paz, meu irmão."

Conhecido como “Biringa”, Jonas foi alvejado por diversos disparos efetuados por um homem que passava de moto pelo local, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pelas autoridades policiais. Informações preliminares apontam que ele estava a caminho de casa quando foi atacado.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga o caso. Guias de perícia e necropsia foram expedidas, e diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias e identificar o autor do crime.

A Polícia Militar acrescentou que agentes da 47ª CIPM foram acionados por volta das 21h17 de segunda-feira para atender à ocorrência de um homicídio na Rua dos Maristas. A área foi isolada para perícia e remoção do corpo pelo Departamento de Polícia Técnica.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vereador Anderson Ninho (@andersonninhooficial)

Tags:

Anderson Ninho assessoria parlamentar Dom Avelar Jonas Santos Machado

x