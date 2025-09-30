Chefe de entidade do INSS mente e é detido em flagrante no Congresso Nacional

Presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, em depoimento à CPMI do INSS - Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Confederação Nacional dos Agricultores e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, 30, enquanto prestava depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pedido de prisão de Carlos foi feito pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), que acusou o dirigente de mentir durante a oitiva, mesmo após ele ter se comprometido a dizer a verdade. Membros da comissão chegaram a solicitar a prisão do presidente da Conafer por cinco vezes.

Lopes depôs na CPMI nesta segunda, 29, em uma sessão que durou cerca de 9h. Esta é a segunda prisão dada pela comissão. Na última semana, o ex-diretor financeiro de empresas do Careca do INSS, Rubens Oliveira, também foi detido.

Carlos foi convocado como testemunha e não apresentou habeas corpus preventivo que o isentasse de comparecer à comissão ou de eventual prisão.

O relator da CPMI, senador Alfredo Gaspar (União-AL), apontou-o como um dos responsáveis pela articulação da fraude que desviou recursos destinados a aposentados e pensionistas.

Ainda na madrugada desta terça, 30, Lopes pagou fiança e foi liberado. O valor não foi divulgado.