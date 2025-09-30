Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Assessor de vereador é morto a tiros no meio da rua em Dom Avelar

Crime vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central)

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

30/09/2025 - 6:53 h | Atualizada em 30/09/2025 - 9:37
Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho
Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho -

Um homem identificado como Jonas Santos Machado, de 44 anos, foi morto a tiros na segunda-feira, 29, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após ser atingido por disparos de arma de fogo.

A vítima que era conhecida como 'Biringa' foi alvo de diversos disparos feito por um homem que passava de moto pelo local. Segundo informações preliminares, Jonas estava a caminho de casa quando foi morto.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga a morte de Jonas Santos Machado, de 44 anos, vítima de disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (29), no bairro de Dom Avelar. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 47 ª CIPM foram acionados, por volta das 21h17 desta segunda-feira (29), para verificar uma ocorrência em razão de um homem morto por disparos de arma de fogo na Rua dos Maristas. A área foi isolada para que o Departamento de Polícia Técnica pudesse fazer a perícia e a remoção do corpo.

A vítima trabalhava como assessor do vereador Anderson Ninho (PDT) que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida. A dor é grande, mas maior ainda é a gratidão a Deus pelos momentos que compartilhamos, pelas risadas, pelas conversas e pelo apoio em todas as horas. Sua lembrança estará sempre viva em mim. Descanse em paz, meu irmão", escreveu o edil.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Vereador Anderson Ninho (@andersonninhooficial)

Leia Também:

Bairro de Salvador fica sem ônibus após morte de adolescente
Trabalhador despenca de prédio de luxo no Horto Florestal
Mulher grávida mata marido com arma branca em Salvador

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Dom Avelar HOMICÍDIO morto a tiros Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x