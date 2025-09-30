Assessor de vereador é morto a tiros no meio da rua em Dom Avelar

Jonas Machado assessor do vereador Anderson Ninho - Foto: Reprodução | Instagram @andersonninhooficial

Um homem identificado como Jonas Santos Machado, de 44 anos, foi morto a tiros na segunda-feira, 29, no bairro de Dom Avelar, em Salvador, após ser atingido por disparos de arma de fogo.

A vítima que era conhecida como 'Biringa' foi alvo de diversos disparos feito por um homem que passava de moto pelo local. Segundo informações preliminares, Jonas estava a caminho de casa quando foi morto.

Em nota, a Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) investiga a morte de Jonas Santos Machado, de 44 anos, vítima de disparos de arma de fogo, na noite de segunda-feira (29), no bairro de Dom Avelar. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias e autoria do crime.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 47 ª CIPM foram acionados, por volta das 21h17 desta segunda-feira (29), para verificar uma ocorrência em razão de um homem morto por disparos de arma de fogo na Rua dos Maristas. A área foi isolada para que o Departamento de Polícia Técnica pudesse fazer a perícia e a remoção do corpo.

A vítima trabalhava como assessor do vereador Anderson Ninho (PDT) que publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de um irmão de vida. A dor é grande, mas maior ainda é a gratidão a Deus pelos momentos que compartilhamos, pelas risadas, pelas conversas e pelo apoio em todas as horas. Sua lembrança estará sempre viva em mim. Descanse em paz, meu irmão", escreveu o edil.