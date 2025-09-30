POLÍTICA
Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso
Ele recebeu assistência médica às pressas no fim da tarde de segunda e segue em recuperação em casa
Por Flávia Requião
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não precisará de internação após receber assistência médica às pressas no fim da tarde desta segunda-feira, 29, devido a uma intensa crise de soluços, informou o médico Carlos Birolini.
O seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), relatou que o pai sofreu uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios intensos de vômito.
Leia Também:
“Ele enfrentou uma crise de soluções acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora”, disse Carlos no X.
Horas depois, o edil informou que o pai havia melhorado: “Graças a Deus, mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário.”
Conforme apuração da CNN, Birolini já estava programado para visitar Bolsonaro e coincidiu com o mal-estar do ex-presidente. O médico iria à residência do político para retirar os pontos da cirurgia realizada no último dia 14, em que foram removidas lesões na pele.
Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisou ir ao hospital em três ocasiões.
Confira as ocasiões:
- 16 de agosto: Bolsonaro realizou exames médicos para tratamento de refluxo e soluços refratários.
- 14 de setembro: Passou por procedimento para remoção de lesões de pele, posteriormente diagnosticadas como cancerígenas.
- 16 de setembro: Foi levado às pressas ao hospital após apresentar soluços, vômito e pressão baixa.
A nova crise de Bolsonaro aconteceu horas após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à casa do ex-mandatário junto com os dois dos seus filhos: Flávio e Jair Renan.
