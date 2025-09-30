Menu
POLÍTICA

Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso

Ele recebeu assistência médica às pressas no fim da tarde de segunda e segue em recuperação em casa

Flávia Requião

Por Flávia Requião

30/09/2025 - 7:50 h | Atualizada em 30/09/2025 - 8:31
Ex-presidente não precisará de hospitalização
Ex-presidente não precisará de hospitalização

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não precisará de internação após receber assistência médica às pressas no fim da tarde desta segunda-feira, 29, devido a uma intensa crise de soluços, informou o médico Carlos Birolini.

O seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), relatou que o pai sofreu uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios intensos de vômito.

Leia Também:

Chefe de entidade do INSS mente e é detido em flagrante no Congresso Nacional
Ficha Limpa: Lula barra pontos que beneficiariam condenados
ALBA: salário dos servidores sobe 4,5%; valores serão pagos em 2 etapas

“Ele enfrentou uma crise de soluções acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora”, disse Carlos no X.

Horas depois, o edil informou que o pai havia melhorado: “Graças a Deus, mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário.”

Conforme apuração da CNN, Birolini já estava programado para visitar Bolsonaro e coincidiu com o mal-estar do ex-presidente. O médico iria à residência do político para retirar os pontos da cirurgia realizada no último dia 14, em que foram removidas lesões na pele.

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisou ir ao hospital em três ocasiões.

Confira as ocasiões:

A nova crise de Bolsonaro aconteceu horas após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à casa do ex-mandatário junto com os dois dos seus filhos: Flávio e Jair Renan.

