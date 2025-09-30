Bolsonaro se recupera de crise de soluços e vômito intenso

Ex-presidente não precisará de hospitalização - Foto: SERGIO LIMA / AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não precisará de internação após receber assistência médica às pressas no fim da tarde desta segunda-feira, 29, devido a uma intensa crise de soluços, informou o médico Carlos Birolini.

O seu filho, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), relatou que o pai sofreu uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios intensos de vômito.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Ele enfrentou uma crise de soluções acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora”, disse Carlos no X.



Horas depois, o edil informou que o pai havia melhorado: “Graças a Deus, mais essa crise passou e tudo volta ao controle diário.”



Conforme apuração da CNN, Birolini já estava programado para visitar Bolsonaro e coincidiu com o mal-estar do ex-presidente. O médico iria à residência do político para retirar os pontos da cirurgia realizada no último dia 14, em que foram removidas lesões na pele.

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou sua prisão domiciliar, Jair Bolsonaro precisou ir ao hospital em três ocasiões.

Confira as ocasiões:

16 de agosto: Bolsonaro realizou exames médicos para tratamento de refluxo e soluços refratários.

Bolsonaro realizou exames médicos para tratamento de refluxo e soluços refratários. 14 de setembro: Passou por procedimento para remoção de lesões de pele, posteriormente diagnosticadas como cancerígenas.

Passou por procedimento para remoção de lesões de pele, posteriormente diagnosticadas como cancerígenas. 16 de setembro: Foi levado às pressas ao hospital após apresentar soluços, vômito e pressão baixa.

A nova crise de Bolsonaro aconteceu horas após a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à casa do ex-mandatário junto com os dois dos seus filhos: Flávio e Jair Renan.