POLÍTICA

Tarcísio critica PL da Dosimetria e expõe situação de Bolsonaro

Governador de São Paulo fez visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília, nesta sexta-feira, 29

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/09/2025 - 19:29 h
Governador de São Paulo (Republicanos)
Governador de São Paulo (Republicanos)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou o projeto de lei (PL) da dosimetria, cujo relator, na Câmara, é o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP). A declaração foi dada nesta segunda-feira, 29, em Brasília, durante visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O encontro entre eles durou cerca de três horas.

Aos jornalistas, o republicano afirmou que o texto, que sugere a redução de penas aos envolvidos no 8 de Janeiro de 2023, não foi tema de debate com Bolsonaro, mas afirmou que ele "não satisfaz" o bolsonarismo e defendeu a anistia.

"Eu acredito, sim, em um caminho de pacificação, acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam o que estavam fazendo. Já cumpriram, já entenderam que toda depredação é deplorável, é condenável", afirmou.

"A gente não pode, e não é falar de privilegiar uma reincidência, uma impunidade, é reconquistar um caminho para paz. A minha opinião é que eu acredito que o caminho para a pacificação é a anistia", completou Tarcísio de Freitas.

Situação de Bolsonaro

Ao ser questionado sobre as impressões dele acerca do ex-presidente, que está cumprindo prisão em regime domiciliar após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprimento de ordens judiciais, ele demonstrou preocupação.

"O presidente está passando por um momento difícil. É nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação em que ele está, conversando e soluçando", relatou Tarcísio.

Jair Bolsonaro PL da Dosimetria Tarcísio de Freitas

