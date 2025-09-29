Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Alcolumbre faz pedido ao STF após Lula vetar aumento de deputados

Corte havia definido que o Congresso tinha até 30 de junho deste ano para readequar composição da Câmara

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

29/09/2025 - 17:21 h
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) -

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF) após o presidente Lula (PT) vetar a proposta que amplia o número de deputados federais de 513 para 531 parlamentares.

O amapaense defendeu que a Corte deve aguardar a análise, pelo próprio Congresso, do veto integral do petista acerca da proposta. Em 2023, o STF havia definido que o Poder Legislativo tinha até o dia 30 de junho deste ano para readequar a composição da Câmara Federal com o objetivo de atender às mudanças populacionais ocorridas em diversos estados do país.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Enquanto essa análise do Congresso não acontece, o Supremo não pode considerar que o processo legislativo "se encontra concluído", de acordo com Alcolumbre. Ele argumentou que, em razão disso, o STF não pode determinar uma revisão das bancadas estaduais da Câmara para as eleições de 2026.

Leia Também:

Lula será candidato à reeleição em 2026
Eduardo Bolsonaro pode enfrentar punição branda na Câmara
Michelle Bolsonaro decide futuro político e vai às urnas pela 1ª vez

De acordo com o membro do União, as mudanças devem ocorrer apenas em 2030. "Em virtude do não encerramento do processo legislativo, e para garantir segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral vindouro, que este Supremo Tribunal Federal mantenha, para as eleições de 2026, o mesmo número de vagas da Câmara dos Deputados por unidade da federação (Estados e Distrito Federal) das eleições de 2022", diz um trecho do pedido.

"[...] Sem redefinição do número de vagas por unidades da federação, mantendo-se a atual proporcionalidade da representação", acrescentou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre eleições 2026 STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Play

“Salvador merece muito mais”, diz Bruno Reis após vitória

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP)
Play

Duque de Caxias tem votação tranquila, mas sujeira nas ruas assusta

x