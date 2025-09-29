Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Lula será candidato à reeleição em 2026

Afirmação é do vice-presidente Geraldo Alckmin

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

29/09/2025 - 16:48 h
Lula e Geraldo Alckmin juntos
Lula e Geraldo Alckmin juntos -

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) definiu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como "candidato natural" à reeleição nas eleições de 2026. Segundo o socialista, o chefe do Palácio do Planalto tem repertório para apresentar aos eleitores no próximo ano.

Alckmin ainda evitou cravar quem será o principal adversário de Lula em uma eventual disputa, colocando a responsabilidade de escolha do nome nas mãos da oposição. O vice-presidente, que tem sido cotado para concorrer a um quinto mandato como governador de São Paulo, citou feitos da gestão atual que podem ser usados durante a campanha.

O presidente Lula é o candidato natural a presidente da República
Geraldo Alckmin

“Queria dizer duas coisas: uma é que o presidente Lula é o candidato natural a presidente da República. Não sei quem vai ser o adversário. É uma definição que não cabe a nós. Lula tem o que mostrar: salário mínimo cresceu, desemprego caiu, renda melhorou. Você tem um cenário positivo”, afirmou Alckmin em entrevista para a CBN.

Alckmin será vice de Lula em 2026?

Vice-presidente eleito em 2022 pela chapa encabeçada pela presidente Lula (PT), Geraldo Alckmin (PSB) ainda não teve seu futuro político definido. Recentemente, em conversas reservadas com o Portal A TARDE, integrantes da direção nacional do PSB defenderam a manutenção da dobradinha nas eleições de 2026.

Uma outra corrente do PSB, entretanto, defende que Alckmin deve ser o nome do Palácio do Planalto para o governo de São Paulo em 2026. O recall do vice-presidente no estado é visto como estratégico em uma eventual disputa contra Tarcísio de Freitas (Republicanos).

