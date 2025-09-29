Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar para tratar de eleição

Bolsonaro e Tarcísio - Foto: Alan Santos/PR

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitará nesta segunda-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em sua residência em Brasília.

Segundo apuração da CNN, um dos objetivos da visita é discutir o cenário eleitoral de 2026, o ex-mandatário quer tratar da formação da chapa da direita ao Senado Federal para o ano que vem.

Nas últimas semanas, Bolsonaro tem se dedicado a traçar um mapa eleitoral para a disputa à Casa Legislativa.

Ex-mandatário foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) e cumpre prisão domiciliar, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, em agosto deste ano. Esta será a primeira vez que Tarcísio se reunirá com Bolsonaro desde a condenação.

As visitações estão sendo realizadas com a autorização de Moraes, que determinou que deverá ocorrer entre às 9h e 18h. A agenda oficial do governador prevê viagem à Brasília das 10h às 14h.