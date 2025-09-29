Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

STF mantém prisão do 'Careca do INSS' por desvio de recursos

ntônio Carlos Camilo Antunes e Maurício Camisotti são acusados de desviar recursos do INSS e seguem presos por decisão da Segunda Turma do STF

Redação

Por Redação

29/09/2025 - 6:17 h | Atualizada em 29/09/2025 - 8:38
Careca do INSS
Careca do INSS -

A prisão preventiva dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', e de Maurício Camisotti, são acusados de participar do esquema de desvios de recursos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão veio após a Corte formar maioria para a manutenção da prisão dos dois investigados neste domingo, 28. O caso tramita sob sigilo, com isso o voto do relator, ministro André Mendonça, não foi divulgado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Iza Arruda defende a inclusão de pessoas com autismo no mercado
Barroso revela "dor no coração" ao votar pela prisão de Lula
Governo Trump manda recado e fala em 'consertar' o Brasil

Conforme apuração da CNN, o entendimento de Mendonça foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Até o momento, o caso tem três votos a favor e nenhum contra.

Na votação, ainda falta a decisão de Dias Toffoli. Já o presidente do colegiado, Gilmar Mendes, se declarou impedido de votar.O processo tramita no plenário virtual da Segunda Turma.

Toffoli tem até sexta, 3, para depositar seu voto ou pedir vista, suspendendo o julgamento, ou destaque, levando a discussão para o plenário físico.

O careca do INSS e Camisotti foram presos depois de serem alvos de uma operação da Polícia Federal.

Antunes é apontado como elo entre sindicatos e associações. De acordo com as investigações, cabia a ele receber valores descontados de forma irregular de aposentados e pensionistas e, em seguida, repassar parte do montante a servidores do instituto.

Um relatório da PF também indica que Antunes figura como sócio em 22 empresas, sendo que “diversas” delas teriam servido como instrumentos para viabilizar as fraudes.

Na última quinta, 25, o empresário depôs à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o caso. Ele afirmou que seu patrimônio é legítimo e negou qualquer participação em atividades ilegais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Careca do INSS fraude no inss prisão preventiva STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Careca do INSS
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Careca do INSS
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Careca do INSS
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Careca do INSS
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x