STF mantém prisão do 'Careca do INSS' por desvio de recursos

Careca do INSS - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado Fonte: Agência Senado

A prisão preventiva dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, o 'Careca do INSS', e de Maurício Camisotti, são acusados de participar do esquema de desvios de recursos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão veio após a Corte formar maioria para a manutenção da prisão dos dois investigados neste domingo, 28. O caso tramita sob sigilo, com isso o voto do relator, ministro André Mendonça, não foi divulgado.

Conforme apuração da CNN, o entendimento de Mendonça foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin e Nunes Marques. Até o momento, o caso tem três votos a favor e nenhum contra.

Na votação, ainda falta a decisão de Dias Toffoli. Já o presidente do colegiado, Gilmar Mendes, se declarou impedido de votar.O processo tramita no plenário virtual da Segunda Turma.

Toffoli tem até sexta, 3, para depositar seu voto ou pedir vista, suspendendo o julgamento, ou destaque, levando a discussão para o plenário físico.

O careca do INSS e Camisotti foram presos depois de serem alvos de uma operação da Polícia Federal.

Antunes é apontado como elo entre sindicatos e associações. De acordo com as investigações, cabia a ele receber valores descontados de forma irregular de aposentados e pensionistas e, em seguida, repassar parte do montante a servidores do instituto.

Um relatório da PF também indica que Antunes figura como sócio em 22 empresas, sendo que “diversas” delas teriam servido como instrumentos para viabilizar as fraudes.

Na última quinta, 25, o empresário depôs à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura o caso. Ele afirmou que seu patrimônio é legítimo e negou qualquer participação em atividades ilegais.