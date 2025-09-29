Michelle Bolsonaro decide futuro político e vai às urnas pela 1ª vez

Michelle Bolsonaro deve ser candidata ao Senado - Foto: Bruna Prado | AFP

Cotada para o Palácio do Planalto em 2026, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) terá seu nome testado nas urnas nas eleições do próximo ano. Ao Portal A TARDE, sob anonimato, aliados da presidente nacional do PL Mulher e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cravam que ela será candidata pela primeira vez.

Um importante aliado de Bolsonaro confirmou que, apesar de ser ventilada para a presidência, Michelle será candidata ao Senado pelo Distrito Federal. O entendimento é que a ex-primeira-dama deve disputar uma eleição que já tenha 'certeza' da vitória.

"Michelle tem o Senado pela frente, vai ganhar", confidenciou uma fonte em conversa recente com o Portal A TARDE. Assim, a ex-primeira-dama tentará uma das duas cadeiras em jogo para o Senado.

Michelle Bolsonaro

Primeira-dama entre 2019 e 2022, Michelle Bolsonaro é um dos nomes mais fortes internamente no bolsonarismo. A presidente nacional do PL tem sido cotada desde 2023 para concorrer ao Palácio do Planalto na ausência de Jair Bolsonaro (PL), inelegível e condenado por tentativa de golpe de Estado.

De acordo com nomes próximos ao clã, Bolsonaro também não estaria de acordo com uma aventura de Michelle em uma chapa presidencial, temendo ataques à imagem da sua esposa durante a campanha.