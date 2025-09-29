POLÍTICA
Governo brasileiro vê com otimismo encontro entre Lula e Trump
Reunião entre lideres deve ocorrer nesta semana
Por Redação
O governo brasileiro se diz “otimista” em relação à reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tratará das tarifas sobre exportações brasileiras, segundo afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), segunda-feira, 29.
"Estamos otimistas. Conversas vêm de alguns meses. Há 15 dias, teve a Ordem Executiva dos EUA que colocou tarifa zero para celulose e ferro níquel. [...] Com esse bom encontro, como disse o presidente Trump, acho que teremos novos passos. Temos bons argumentos, porque o Brasil não é problema para os EUA", disse Alckmin em entrevista à CBN Vale.
Ainda de acordo com o vice-presidente, a data e o formato do encontro seguem indefinidos. "Não tem ainda informação sobre a data e o tipo do encontro, mas entendo que é um passo importante para podermos avançar. Nós temos 201 anos de parceria e amizade com os EUA."
O anúncio foi feito por Trump, durante a 80ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada em Nova York na última terça, 23.
No discurso, Trump revelou que teve um breve encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o intervalo entre os pronunciamentos. Lula foi o primeiro chefe de Estado a discursar, seguido por Trump.
Segundo o mandatário norte-americano, ficou agendada uma reunião para tratar das sanções aplicadas ao Brasil, com expectativa de ocorrer ainda nesta semana.
