Amor à primeira vista: Trump & Lula!

Lula e Trump em discursos na ONU - Foto: Reprodução/ONU

Já comentamos sobre Trump, um vendedor do agro brasileiro? Pois, sob o comando do nosso maior concorrente, os Estados Unidos, o Brasil tem crescido nas vendas e em diversos mercados mundiais — mesmo agora, com o fechamento do mercado norte-americano para o Brasil, devido ao tarifaço enlouquecido.

Mas, num toque presencial que durou 39 segundos, na ONU, Trump foi tomado por uma paixão típica do “amor à primeira vista” e declarou: “O Lula me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com quem eu gosto, não faço quando não gosto da pessoa. Quando eu não gosto, eu não gosto.” E complementou: “Tivemos uma química excelente. Isso é um bom sinal.”

Tudo sobre A TARDE Agro em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além das vendas maiores para a China e outros mercados, encontrei ontem Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), que me informou sobre a comissão chinesa no país para a reabertura do mercado de frango brasileiro, suspenso em função da gripe aviária de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ele também adiantou a viagem à Indonésia, um mercado gigantesco na Ásia para aproteína animal brasileira.

Portanto, esse amor todo deTrump,love atfirst sight, merece atenção, porque, com certeza, esse encantador de serpentes, vendedor hard sell, Donald Trump, está de olho nos mercados do agro brasileiro abertos no mundo.

Cativar Lula, mirar nas vendas dos Estados Unidos para os mercados em que o agro brasileiro tem superado a concorrência e acenar com algumas “bondades” no tarifaço para produtos importados do Brasil — que geram riqueza e reexportações do setor agroindustrial norte-americano, como o próprio café — são passos que podem vir em seguida. Mas, nas cenas do evento da ONU, se Trump amou Lula, a expressão do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não revelava o mesmo sentimento!

Vamosaguardaroencontro, o telefonema ou a videoconferência Lula & Trumppara saber sehaverá casamento — mas sempre de olho nos mercados agro brasileiros já conquistados e nos que ainda serão disputados.