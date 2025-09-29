Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > colunistas > A TARDE AGRO
COLUNA

A TARDE Agro

Por José Luiz Tejon | [email protected]

ACERVO DA COLUNA
Publicado segunda-feira, 29 de setembro de 2025 às 11:41 h | Autor: José Luiz Tejon | [email protected]

Amor à primeira vista: Trump & Lula!

Confira a coluna A TARDE Agro

Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email
Lula e Trump em discursos na ONU
Lula e Trump em discursos na ONU -

Já comentamos sobre Trump, um vendedor do agro brasileiro? Pois, sob o comando do nosso maior concorrente, os Estados Unidos, o Brasil tem crescido nas vendas e em diversos mercados mundiais — mesmo agora, com o fechamento do mercado norte-americano para o Brasil, devido ao tarifaço enlouquecido.

Mas, num toque presencial que durou 39 segundos, na ONU, Trump foi tomado por uma paixão típica do “amor à primeira vista” e declarou: “O Lula me parece um homem muito bom. Ele gostou de mim, eu gostei dele. Eu só faço negócios com quem eu gosto, não faço quando não gosto da pessoa. Quando eu não gosto, eu não gosto.” E complementou: “Tivemos uma química excelente. Isso é um bom sinal.”

Tudo sobre A TARDE Agro em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar para tratar de eleição
Filho de vereadora que atropelou atleta em Salvador vai seguir em liberdade
Ministro que anulou condenações de Lula assume presidência do STF
STF mantém prisão do 'Careca do INSS' por desvio de recursos

Além das vendas maiores para a China e outros mercados, encontrei ontem Ricardo Santin, presidente da ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal), que me informou sobre a comissão chinesa no país para a reabertura do mercado de frango brasileiro, suspenso em função da gripe aviária de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Ele também adiantou a viagem à Indonésia, um mercado gigantesco na Ásia para aproteína animal brasileira.

Portanto, esse amor todo deTrump,love atfirst sight, merece atenção, porque, com certeza, esse encantador de serpentes, vendedor hard sell, Donald Trump, está de olho nos mercados do agro brasileiro abertos no mundo.

Cativar Lula, mirar nas vendas dos Estados Unidos para os mercados em que o agro brasileiro tem superado a concorrência e acenar com algumas “bondades” no tarifaço para produtos importados do Brasil — que geram riqueza e reexportações do setor agroindustrial norte-americano, como o próprio café — são passos que podem vir em seguida. Mas, nas cenas do evento da ONU, se Trump amou Lula, a expressão do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, não revelava o mesmo sentimento!

Vamosaguardaroencontro, o telefonema ou a videoconferência Lula & Trumppara saber sehaverá casamento — mas sempre de olho nos mercados agro brasileiros já conquistados e nos que ainda serão disputados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags

agro brasileiro Lula Onu trump
Ver todas

Assine a newsletter e receba conteúdos da coluna O Carrasco

Quarta, 03 de Janeiro Quinta, 11 de Janeiro Quarta, 17 de Janeiro Terça, 23 de Janeiro Terça, 30 de Janeiro