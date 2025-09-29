ENTENDA
Prestes a virar ministro, Boulos tem futuro definido pelo Psol
Deputado será anunciado por Lula na próxima semana
Por Cássio Moreira
O Psol já discute internamente o futuro de Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo, que será nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ao Portal A TARDE, Paula Coradi, que preside a legenda, apontou a postura que será adotada pelo partido.
Segundo a dirigente do Psol, Boulos não precisará se licenciar do partido, como é recomendado pela legenda em situações como essa, por não integrar os quadros da direção nacional. Caso assuma o cargo, o parlamentar será o segunda da sigla dentro da Esplanada dos Ministérios.
"Ele não ocupa cargo na direção do partido, por isso, não precisa se licenciar do PSOL para assumir o ministério", explicou Paula Coradi em conversa com o Portal A TARDE.
Puxadores de voto
Na ausência de Guilherme Boulos, que deve permanecer no ministério até o final do atual mandato presidencial de Lula, o Psol já trabalha com duas apostas para puxar votos para a bancada de São Paulo na Câmara dos Deputados.
Segundo informações recentes obtidas pelo Portal A TARDE com integrantes da sigla, Érika Hilton é vista como a deputada que irá ocupar o posto de puxadora de votos. Apesar da expectativa, o Psol entende que ela não conseguirá atingir os 1.001.472 votos de Boulos.
