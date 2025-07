Indicação de Boulos para ministério esfria; entenda o cenário

Lula e Guilherme Boulos durante agenda de campanha de 2022 - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Antes dada como certa, a indicação do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) para o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República esfriou nos últimos dias. Segundo apuração recente do Portal A TARDE, o parlamentar aguarda um novo prazo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para definir seu destino político.

Um integrante da direção nacional do Psol, sob anonimato, afirmou que a expectativa é de que com a resolução do Processo Eleitoral Direto (PED) do PT, que ocorreu no início do mês de julho, Lula converse com Boulos para resolver o impasse, trazendo o deputado para o ministério ou mantendo ele na Câmara dos Deputados. "Antes ele ia conversar com após a China (viagem de Lula à China). Depois, ficou resolvido de que ia conversar após o PED. Estamos aguardando", afirmou a fonte.

Nas últimas semanas, Boulos, que chegou a mandar interlocutores para sondar movimentos sociais sobre como sua ida para a Esplanada dos Ministérios seria encarada. Nas redes sociais, o deputado, que deixou claro ao presidente Lula que abriria mão da reeleição no próximo ano para ficar no cargo até o final do governo (primeiro mandato), tem liderado a linha de frente em temas como 'IOF', 'escala 7 x 0' e 'tarifaço de Trump'.

Psol dividido

Outra fonte ligada ao diretório nacional do Psol afirmou, em contato com o Portal A TARDE, que, diferente das orientações anteriores de que nenhum membro do partido assumisse cargos dentro do governo, o tema está pacificado.

Outros nomes consultados, no entanto, reforçam a posição antiga do Psol de não negociar cargos no governo, e frisam que a escolha de Boulos não passa pela sigla, mas sim pela figura pessoal do parlamentar.

"Não é uma negociação do partido com o governo, é uma negociação da figura do Boulos. Inclusive, contraria uma deliberação do partido", afirmou um outro integrante do Psol.

Temor

O único temor, ainda de acordo com apuração do Portal A TARDE, é de que a desistência de Boulos em disputar a reeleição em 2026, como tem sido apontado, caso aceite o ministério, enfraqueça o desempenho do Psol em São Paulo nas eleições.

Em 2022, Boulos foi o deputado mais votado do estado, com 1.001.472 votos. A tendência, segundo um nome da legenda ligado ao diretório nacional, é de que a bancada passe por um encolhimento.

Sem Guilherme Boulos, o Psol aposta nas deputadas Erika Hilton e Sâmia Bomfim como puxadoras de votos em potencial, mas sem o alcance do deputado. "A gente tem a Erika, a Sâmia, são bons quadros, mas não sabemos como vai ser", pontuou um membro do Psol.